publié le 14/04/2019 à 14:02

La pénétration semble aller de soi dans la sexualité. Pourtant, cette pratique mérite d'être questionnée et repensée tant elle invite les hommes et les femmes à se conformer à une sexualité normée, où les rôles sont définitivement genrés.

"La pénétration, c'est le SMIC du plaisir", affirmait la sexologue Manon Bestaux à RTL Girls lors d'un précédent article tandis que dans le dernier épisode des Couilles sur la Table, publié le mercredi 10 avril, la journaliste Victoire Tuaillon a invité Martin Page, auteur de l'essai Au-delà de la pénétration, publié aux éditions Monstrograph.

L'écrivain et la journaliste reviennent dans cet épisode sur l'usage du terme "préliminaires", pourquoi il faut en finir avec l'appellation "orgasme vaginal" et "clitoridien" sur ce qu'on appelle l'orgasm gap entre les femmes et les hommes : c'est-à-dire que les hommes jouissent plus facilement que les femmes, en particulier avec la pratique de la pénétration. Un épisode à écouter pour questionner sa sexualité et prendre en main son plaisir comme celui de son ou sa partenaire.