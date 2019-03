publié le 25/03/2019 à 14:31

Quand on vous parle de rituels sexuels, peut-être que vous imaginez le corps nu d'une vierge délicatement déposé sur un autel, prêt à être sacrifier pour le bien sexuel de toute une communauté ? Personne ne vous blâmera de ces images faussées tant la conscience collective aime nourrir ce mythe de femme passive que l'on élime pour sa pureté.



Pourtant en pratique, les rituels, qu'ils soient sexuels ou non, sont bien loin de ces représentations stéréotypées et un poil fantasmées. Il s'agit de décider, pour soi, ce qui est important, ce que l'on souhaite changer ou modifier en matérialisant une intention à l'aide d'un outil, d'une méditation ou d'une quelconque action.

"Les rituels nous permettent de nous relier aux parts de nous les plus intimes", écrit Maeva Poornima, sexothérapeute holistique, dans son livre Rituels de femmes pour dévoiler les trésors de la sexualité (1).

Dans cet ouvrage, vous ne trouverez donc aucun sacrifice mais, au contraire, des méthodes simples pour revenir à soi et expérimenter une sexualité la plus épanouie qui soit. Voici 4 étapes à suivre pour vous reconnecter à votre énergie sexuelle, un premier pas avant d'explorer tout ce que propose ce livre riche en enseignements et discours libérateurs sur la sexualité... qu'elle se vive en solitaire ou avec un ou une partenaire.

L'espace sacré doit être confortable et agréable Crédit : iStock / Getty Images Plus

Première étape : créer son espace de rituel

Il y a mille et une façon de faire un rituel et la méthode proposée par Maeva Poornima dans son livre ne sera peut-être pas la bonne pour vous. Toutefois, la sexothérapeute explique des principes essentiels à toute ritualisation.



Première leçon pour procéder à un rituel : il faut bien choisir son lieu et son moment. Si vous êtes pressée par le temps, que votre colocataire est sur le point de revenir du travail ou que le bébé du voisin hurle depuis une heure, peut-être vaut-il mieux pour vous d'attendre un moment plus propice au calme et à la sérénité.



Une fois ce moment trouvé, veillez à créer un lieu chaleureux, un cocon qui vous ressemble et vous rassure. Vous pouvez mettre de la musique, allumer quelques bougies, vous entourez de coussins confortables et doux, bref, soyez créatives et entourez-vous de symboles qui vous parlent et vous font du bien.

Les bougies peuvent se mettre sur votre autel ou pour créer une ambiance chaleureuse Crédit : iStock / Getty Images Plus

Deuxième étape : choisissez votre intention

Tout rituel doit être accompagnée d'une intention. Cette dernière vous accompagne dès la préparation du rituel. Vous pouvez la dire à voix haute et la matérialiser grâce à un autel (le rebord d'une cheminée, une petite table basse, un tabouret utilisé spécialement pour l'occasion) sur lequel vous pouvez déposer des objets en rapport avec votre intention (des fleurs, des bougies, des mots, des objets) et/ou à une déesse dont l'énergie viendra vous accompagner tout au long du rituel.



Dans le cas de la reconnexion à son énergie sexuelle, Maeva Poornima conseille de se questionner sur la relation que vous avez avec votre sexe féminin (appelé "yoni" dans la tradition sanskrit, littéralement "espace sacré"), et comment vous souhaitez que cette relation évolue. N'hésitez pas à écrire tout ce qui vous vient à l'esprit, à prendre du temps pour bien formuler vos pensées et venir avec une phrase positive à porter tout au long de votre rituel. "Par exemple", note Maeva Poornima, "Ma yoni est une fleur sacrée, que j'arrose d'amour et d'attention délicate chaque jour".

Méditer pour se reconnecter à soi Crédit : iStock / Getty Images Plus

Troisième étape : méditez

Avant de passer aux choses sérieuses, Maeva Poornima explique qu'il convient "d'ouvrir son espace sacré". Pour cela, la sexothérapeute conseille de connecter son énergie à celle d'une déesse. Dans le cas que nous évoquons aujourd'hui, elle préconise d'appeler Inanna, qui "incarne l'émancipation sexuelle féminine, la libération des conditionnements autour de la sexualité et du sexe féminin".



Si appeler une déesse vous fait peur ou vous fait rire, prenez simplement quelques instants pour respirer profondément, relâcher votre corps dans son intégralité et le sentir à la fois s'ancrer dans le sol et s'élever vers la terre, le cœur ouvert à l'expérience que vous êtes sur le point de vivre.

Observez une vague de chaleur voyager doucement dans votre yoni Maeva Poornima Partager la citation





Une fois votre corps complètement détendue, concentrez votre attention sur la zone de votre sexe. "Observez une vague de chaleur voyager doucement dans votre yoni. Laissez votre yoni s'adoucir et s'ouvrir un peu plus à chaque respiration", écrit Maeva Poornima. Pensez ensuite à un moment de votre vie où vous avez été particulièrement heureuse et laissez circuler ce sentiment et la sensation qu'il vous procure entre votre cœur et votre sexe.



Gardez ces émotions en vous et exprimez de la gratitude pour votre sexe avec plusieurs phrases commençant par "Merci" et s'adressant à vos organes génitaux : "Merci, mon clitoris, pour n'être là qu'au service de mon plaisir, je t'aime", "Merci mon périnée pour ton soutien, je t'aime", "Merci à mes lèvres, mon utérus, mes ovaires pour...", énumère Maeva Poornima.

Quatrième étape : terminez le rituel

Une fois ces belles paroles prononcées, l'auteure du livre explique qu'il convient de sentir "combien votre yoni est précieuse, sacrée, sublime". Puis, doucement, Concentrez-vous sur votre respiration et fermez le cercle sacré (en le visualisant).



(1) Rituels de femmes pour dévoiler les trésors de la sexualité, écrit par Maeva Poornima, photographie de Bibbie Friman.