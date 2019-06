"Je m'en bats le clito !" : 19 phrases qui vont remuer votre esprit

publié le 04/06/2019 à 21:00

Le 2 octobre 2018, Camille, 22 ans, ouvre le compte Instagram "Je m'en bats le clito". On est un an après #MeToo, les femmes parlent, expriment leurs frustrations, leurs observations et tentent de faire prendre conscience aux autres des incohérences de la société française. Leur arme ? Des comptes Instagram.



"Dans ce compte, je raconte la vie des femmes, et non de la femme, dans les sociétés occidentales. Comme une réponse à un besoin de dire les choses avec beaucoup de transparence, d'arriver à rigoler, même de certains sujets délicats, et surtout de foutre un bon coup de pied dans la fourmilière en démystifiant tout ça", écrit Camille dans l'introduction de son livre.

Cette jeune femme passionnée de cuisine est partie de sa propre expérience derrière les fourneaux (un milieu qu'elle décrit comme sexiste, raciste et homophobe) pour ouvrir son champ de réflexion et parler aussi bien de sexualité que de feminist washing.



À l'image de "T'as joui ?", le compte lancé par Dora Moutot, créé en août 2018, le succès de "Je m'en bats le clito" est fulgurant et compte aujourd'hui plus de 260.000 abonné-e-s. Si bien que cet espace numérique se décline aujourd'hui en livre (1). En attendant sa sortie en librairies, voici notre sélection des meilleures punchlines publiées sur le compte Instagram et illustrées par Flora Mazzaggio. C'est cru, vrai, direct et puissant. De quoi décomplexer les plus timides d'entre vous !



(1) Je m'en bats le clito ! Et si on arrêtait de se taire ?, Camille A., éditions Kiwi, 14 euros, à paraître le 13 juin 2019.