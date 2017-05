Short déchiré - New Look (29,99 euros) Crédits : New Look | Date :

Short en jean ave dentelle - New Look (29,99 euros) Crédits : New Look | Date :

publié le 07/05/2017 à 07:15

Cet été, les filles ne devront ne pas avoir peur de se salir. Car le short le plus populaire de Pinterest (le réseau social dans lequel on peut se perdre pour une bonne dose d'inspiration en matière de mode mais aussi de food, déco, mantra et autres ateliers do it yourself) est en jean, déchiré et et surtout très blanc. On le trouve chez Topshop pour 44 euros.



Le modèle, grand vainqueur du concours de popularité, a été ré-épinglé plus de 107.000 fois sur le réseau social. "Pinterest observe d'ailleurs une croissance de 30% relative aux recherches de shorts en jean, et une hausse spectaculaire de 568% concernant les shorts en jean coupés", peut-on lire dans un communiqué.

L'occasion pour Girls de sélectionner pour vous plusieurs pièces pouvant combler vos désirs de fringues estivales : le fameux short en jean blanc, mais aussi d'autres modèles découpés, déchirés, fleuris ou incorporés de dentelles. Allez-vous craquer ?