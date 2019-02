Sans gluten : la recette facile des cookies chocolat-noisette

publié le 17/11/2018 à 09:00

L’accord noisette-chocolat est un classique des biscuits, gâteaux et autres pâtes à tartiner. Malheureusement, dans le commerce les marques utilisent ces ingrédients comme accroche mais ils sont en réalité très faibles en quantité dans la composition.



L’avantage de cuisiner "maison" est donc de pouvoir augmenter les bons ingrédients (poudre et purée de noisette) et de diminuer les ingrédients moins intéressants (farine et beurre). Le résultat est un biscuit moelleux en son cœur, croustillant sur les bords, où la saveur de la noisette est réelle, tout comme celle du chocolat.

La poudre de noisette est particulièrement riche en antioxydants et se distingue des autres fruits à écale et oléagineux par son contenu très élevé d'acides gras mono-insaturés, qui permettent de réduire le cholestérol. La noisette est également riche en vitamine E, qui renforce les cellules du système immunitaire, et en vitamines B1, B5, B6, B9. Elle contient de nombreux minéraux comme le magnésium, le fer, le zinc, le manganèse et le cuivre.

Croustillant incomparable

L’utilisation de la purée de noisette permet de diminuer la quantité de beurre. Elle peut se substituer par d’autres purées d’oléagineux telles que la purée d’amande ou de noix de cajou.



Le mélange de farine de riz demi-complet et fécule, par leurs saveurs neutres, laisse la noisette dominer.



C’est le mélange des deux sucres cannes blond et sucre brun qui, par la réaction chimique de la chaleur, font fondre la petite boule de pâte pour la transformer en cookie et lui donner ce croustillant incomparable.

Ingrédients :

Pour environ 36 cookies de 7 cm de diamètre.



- 50 g de poudre de noisette

- 60 g de farine de riz demi-complète

- 50 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- ½ cuillère à café de gomme xanthane

- ½ cuillère à café de bicarbonate

- ½ cuillère à café de sel fin

- 100 g de sucre de canne blond

- 50 g de sucre de canne complet (panela, rapadura ou vergoise brune)

- 90 g de beurre doux (à température ambiante)

- 1 cuillère à soupe de purée de noisette

- 1 œuf

- 155 g de pépites de chocolat (garder 25 g environ pour décorer le dessus des cookies)



Note : les 110 g de farines de riz + la fécule + la gomme xanthane peuvent être remplacés par un mix pâtisserie sans gluten de qualité.

Les ingrédients pour les cookies chocolat-noisette sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Préparation : 15 minutes. Repos : 1 heure. Cuisson : environ 11 minutes par plaque.



- Dans un grand bol, mélanger bien ensemble les ingrédients secs : poudre de noisette, farine, fécule, gomme xanthane, bicarbonate, sel. Garder de côté.



- Dans un saladier, battre au mixeur électrique le beurre avec les deux sucres jusqu’à obtenir une texture crémeuse (environ 3 minutes). Ajouter l’œuf puis verser la purée de noisette en continuant de battre au mixeur.



- Verser le mélange des ingrédients secs et battre jusqu’à l’incorporation dans la pâte à cookies mais pas plus.



- Verser les pépites de chocolat et mélanger à la spatule pour ne pas casser les pépites.



- Laisser reposer la pâte 1 heure au réfrigérateur.



- Faire chauffer le four à 175° et préparer une plaques à cookies recouverte de papier cuisson.



- Prélever la pâte à l’aide d’une cuillère, rouler en forme de boule dans la paume des mains, décorer le dessus avec quelques pépites de chocolat.



- Déposer sur la plaque de cuisson, espacer chaque petite boule de pâte d’environ 5 cm. Recommencer jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pâte. Cela représente environ 3 à 4 fournées de 9 à 12 cookies chacune (en fonction de la grandeur de la plaque à cookies).



- Cuire les cookies environ 11 à 12mn.



- Laisser refroidir sur une grille... puis déguster.



Note : les cookies se conservent plusieurs jours dans une boite hermétique.

les petites boules de pâtes avant d'être enfournées et de devenir les cookies chocolat-noisette Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

