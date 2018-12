Sans gluten : réalisez vos propres barres de céréale

publié le 15/09/2018 à 10:30

Les barres de céréales sont de plus en plus consommées, aussi bien par les sportifs que par les enfants au goûter, et rien n’est plus simple que de les préparer soi-même. Cela permet de maîtriser les ingrédients que l’on met dedans et de les adapter aux goûts de chacun. La base courante des barres de céréales est le flocon d’avoine. Ici, les flocons sont choisis "certifiés sans gluten" pour qu’ils soient sans danger pour les personnes cœliaques. L’avoine a mauvaise presse car sa contamination avec le gluten à la récolte, au transport, au stockage et à l'emballage le rendait interdit aux intolérants.



En réalité, la teneur de gluten des avénines (les prélatines de l’avoine) est bien trop faible pour être toxique pour les intolérants cœliaques, tout comme la zéine contenue dans le maïs ou encore l’orzénine contenue dans le riz. Le riz et le maïs étant deux incontournables de la cuisine sans gluten. Il est toutefois recommandé aux personnes cœliaques de respecter la dose d’avoine de 70 g maximum par jour pour un adulte et 30 g maximum par jour pour un enfant. Il est aussi possible d’utiliser des flocons de sarrasin ou de millet certifiés sans gluten dans cette recette, et même de les mélanger.

La canneberge est un fruit d’Amérique du Nord excellent pour la santé. Très riche en antioxydant, elle est connue pour son grand pouvoir de protection contre les infections urinaires, ainsi que pour protéger l’estomac. La consommation régulière de canneberge permet de lutter contre les infections d’Helicobacter pylori qui touchent l’estomac, dont les gastrites chroniques et les ulcères gastriques et duodénaux. Les canneberges, comme les myrtilles et les bleuets, permettent de protéger les neurones et sont donc conseillées pour lutter contre les maladies dégénératives des cellules nerveuses comme la maladie d’Alzheimer.

La noix de pécan est très riche en antioxydant et en matière grasse insaturée (le bon gras) ainsi qu’en fibres. Pour les grands gourmands, le chocolat noir en décoration apporte une touche de magnésium et d’antioxydant.

Les barres de céréale, pécan et canneberge sont décorées de chocolat noir pour les grands gourmands Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 100 g de beurre



- 30 g de sucre de canne complet



- 3 cuillères à soupe de miel



- 200 g de flocons d’avoine



- 55 g de noix de pécan hachées



- 55 g de canneberges séchées



- Pour les grands gourmands : 50 g de chocolat noir pâtissier sans gluten

Les ingrédients pour cuisiner soi-même des barres de céréale sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 15 minutes

Temps de repos : 1 heure environ



- Préchauffer le four à 180°. Chemiser un moule carré (23x23) avec du papier cuisson. Garder de côté.



- Dans une large casserole, faire fondre ensemble, à feu doux, le beurre, le sucre et le miel.



- Ajouter dans ce mélange les flocons d’avoine, les noix de pécan et les canneberges. Bien mélanger à l’aide d’une spatule en silicone. Verser cette préparation dans moule chemisé, bien lisser et aplatir, toujours avec la spatule.



- Cuire 15 minutes puis laisser refroidir avant de couper des barres en carrés ou en rectangle, selon le goût de chacun.



- Pour les grands gourmands : faire fondre 50 g de chocolat noir pâtissier au bain-marie et décorer les barres de céréales une fois découpées. Laisser bien sécher avant de déguster.



Note : pour obtenir des barres bien régulières, il est possible d’utiliser un moule à financier (préalablement graissé pour faciliter le démoulage si il est en métal, sans rien si il est en silicone).

Les barres de céréale à la sortie du four Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

