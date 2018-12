publié le 29/09/2018 à 10:00

À l’origine, la farine de châtaigne était une farine utilisée par les paysans pauvre d’Italie, de Corse, d’Amérique du Nord et de Chine. Aujourd’hui, c’est une farine dont les qualités nutritives en fond une farine de choix pour les régimes sans gluten, paléo et Dukan.



La médecine chinoise recommande de consommer de la châtaigne dès l’arrivée de l’automne et durant tout l’hiver car la elle contient beaucoup d’amidon résistant, très bénéfique au bon fonctionnement de l’intestin. Elle est très riche en fibre (50%) ainsi qu’en manganèse, cuivre, potassium, phosphore, fer, vitamines E, B1, B2, B6, B9 et C.

Avec son petit goût de noisette légèrement sucrée, c’est une farine délicieuse pour les gâteaux, les cakes et les pains. En France, la châtaigne fait partie du patrimoine culinaire d’Ardèche et de Corse.

Dans cette recette express, un mix pâtisserie sans gluten est utilisé pour gagner du temps. Son goût neutre laisse toute la châtaigne dominer. Le mix peut parfaitement se remplacer par un mélange maison comme indiqué dans les ingrédients.

Ingrédients :

Temps de préparation : 15 minutes.

Temps de cuisson : 30 minutes.



- 100 g de farine de châtaigne

- 100 g de mix farine pâtisserie sans gluten*

- 25 g de poudre d’amande

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de sel fin

- 125 ml de yaourt (animal ou végétal)

- 2 œufs

- 1 petite cuillère à soupe de mélasse

- 1 cuillère à soupe d’eau à température ambiante (en ajouter petit à petit pour obtenir la bonne texture)

- 1 cuillère à café d’huile d’olive (pour huiler les mains)



*Pour remplacer 100 g de mix pâtisserie sans gluten, il faut :

- 70 g de farine de riz demi-complet

- 30 g de fécule de pomme de terre

- 1/2 cuillère à café de gomme xanthane

Les ingrédients du pain à la châtaigne sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 205 degrés et préparer une plaque de cuisson recouverte d’une feuille de papier cuisson.



- Dans un grand saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine de châtaigne, mix pâtisserie, poudre d’amande, poudre à lever, bicarbonate, sel fin. Garder de côté.



- Dans un bol moyen, mélanger ensemble les ingrédients humides : œufs, yaourt, mélasse. Battre au fouet pour bien diluer la mélasse et verser ce mélange dans les ingrédients secs. Mélanger au fouet et verser petit à petit l’eau pour assouplir la pâte. La pâte doit être un peu épaisse et se "tenir".



- Déposer cette pâte sur le papier cuisson et former une forme de rond.



- Avec les mains huilées à l’huile d’olive, lisser délicatement le dôme du pain (en prenant garde de ne pas écraser l’air qui se trouve dans la pâte).



- Dessiner, à l’aide d’un couteau, les diagonales sur le dessus du pain. Ces petites incisions permettent au pain de mieux gonfler.



- Cuire 30 minutes, sans jamais ouvrir le four ! C'est le secret de son gonflé.



- Laisser complètement refroidir avant de couper les tranches.

Les petites incisions permettent au pain de mieux gonfler Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

