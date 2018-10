Sans gluten : la recette du délicieux cake chocolat-noisette

publié le 06/10/2018 à 10:00

Voici une recette facile pour obtenir un délicieux et tendre cake chocolat-noisette sans gluten et ainsi démarrer l’automne en douceur. Dans ce cake, la poudre de noisette remplace une grande partie de la quantité de farine des recettes habituelles. Cela permet de profiter des valeurs nutritives de la noisette, de diminuer la quantité de matière grasse et d’apporter du moelleux au gâteau.



La noisette est particulièrement riche en antioxydants et se distingue des autres fruits à écale et oléagineux par son contenu très élevé d’acides gras mono-insaturés (qui permettent de réduire le cholestérol). La noisette est très riche en manganèse, cuivre, vitamine E (qui renforce les cellules du système immunitaire), magnésium, fer, zinc et vitamines B1, B5, B6, B9.

Dans cette recette, l’utilisation de la purée de noisette permet de diminuer la quantité d’œufs et de beurre. C'est une purée au suc de canne roux. Si vous choisissez une purée de noisette nature, il suffit d’ajouter une grosse cuillère à café de sucre de canne complet au sucre dans le déroulement de la recette.

L’utilisation d’un mix pâtisserie sans gluten permet à la saveur de la noisette de ressortir. Pour substituer ce mix, il vous faut 80 g de farine de riz demi-complet + 60 g de fécule (maïs ou pomme de terre) + 1/2 cuillère à café de gomme (xanthane ou guar).

Ingrédients :

- 90 g de poudre d’amande

- 140 g de farine mix pâtissier sans gluten

- 1,5 cuillère à café de sel fin

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- 160 g de suc de canne blond en poudre

- 160 g de beurre doux à température ambiante

- 3 œufs

- 2 cuillères à soupe de purée de noisette (ici en plus au suc de canne complet)

- 100 g d’éclats de chocolat noir pâtissier

- 12 noisettes décortiquées

Les ingrédients pour le cake chocolat-noisette sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation

Préparation : 15-20 minutes. Cuisson : 50 minutes



- Préchauffer le four à 170°. Beurrer le moule à cake, garder de côté.



- Dans un saladier, mélanger bien ensemble les ingrédients secs : farine mix, poudre de noisette, sel, poudre à lever. Garder de côté.



- Battre au mixeur le beurre et le sucre ensemble jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter un à un les œufs en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition.



- Verser la purée de noisette et mélanger encore.



- Verser le mélange des ingrédients secs.



- Garder un peu d’éclats de chocolats pour la décoration du cake et verser dans la pâte le reste des éclats. La pâte est alors souple et sent bon la noisette.



- Verser la pâte dans le moule, décorer le dessus avec les noisettes et le reste des éclats de chocolat.



- Cuire environ 50 minutes. Vérifier la cuisson en insérant une pique en bois au centre du cake : elle doit ressortir sèche.



- Laisser refroidir 15 minutes avant de démouler.

Verser la pâte dans le moule, décorer le dessus avec les noisettes et le reste des éclats de chocolat Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

