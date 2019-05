publié le 21/05/2019 à 10:19

On a coutume de dire que l’andropause est à l’homme ce que la ménopause est à la femme, un phénomène inéluctable qui témoigne du vieillissement. Un dicton qui n'est pas complètement exact puisqu'il existe des différences entre les deux.





L’andropause, on en parle moins que la ménopause mais c’est une réalité que vivent des centaines de milliers d’hommes qui, à partir de 45 ans, parfois beaucoup plus tard, doivent endurer les effets d’une baisse de leur taux de testostérone, hormone sexuelle mâle par excellence.

Il n'y a pas de symptômes propres à l’andropause car ce que les hommes observent, quand ils s’estiment concernés, peut survenir pour d’autres raisons comme le diabète, l’obésité ou plus prosaïquement les mauvaises habitudes de vie. Néanmoins, il y a des signes qui peuvent alerter : une prise de poids, une tendance à la transpiration excessive, des nuits raccourcies pour cause d’insomnies donc de la fatigue et un manque d’énergie.



Les problèmes d'érection liés à l'andropause

Avec l’andropause, l’appétit sexuel peut se dégrader et les problèmes d’érection survenir. Il existe des solutions qui font des miracles notamment les petites pilules bleues et d’autres pilules équivalentes. Il n’empêche que tout ce qui altère la virilité de l’homme peut affecter son moral et déboucher sur une forme de petite déprime qu’il convient d’appréhender.

Quelle différence entre l'andropause et la ménopause ?

Pour une femme, la ménopause est inéluctable et se traduit par la fin de la fertilité et les choses surviennent relativement brusquement. En revanche, qui dit andropause ne dit pas forcément fin de la fertilité. On peut être père à 60, 70 ans, voire plus. Ensuite, l’andropause n’est pas inéluctable, elle ne touche qu’une minorité d’hommes et pour qu’elle soit confirmée, il faut passer par un bilan sanguin. Enfin, la baisse de la synthèse de testostérone est en réalité très progressive. Elle commence entre 30 et 40 ans, s’étale dans le temps et peut n’être que partielle.