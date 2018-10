publié le 24/10/2018 à 09:28

Si les femmes connaissent la ménopause, les hommes aussi sont concernés par la baisse des hormones : l'andropause. Quand elle survient, la production de la testostérone, l'hormone mâle par excellence, diminue. Et c'est un phénomène qui n'est pas bien vécu par tous les hommes : baisse de la libido, troubles de l'érection, muscles plus faibles... Mais il est possible de retarder ce qui est inéluctable avec le temps qui passe et les années qui s'accumulent.



La première chose à faire, c'est de bien dormir puisque la testostérone est produite pendant le sommeil. Préférez vous coucher et vous lever à heures fixes, même si vous avez droit à des entorses. De plus, avant de tomber dans les bras de Morphée, il est conseillé de se déconnecter du smartphone pour être dans de meilleurs dispositions pour dormir.

Booster sa testostérone en mangeant mieux

Côté alimentation, si vous mangez équilibré et pratiquez une activité sportive régulière, vous vous mettez à l'abri du surpoids. Et le surpoids, et a fortiori l'obésité, fait diminuer la production de testostérone. De plus, le sport fait prendre du muscle et permet d'endiguer la perte musculaire à l'approche de l'andropause.

Attention également à internet, qui est un immense supermarché pour gogos. Le problème, c'est qu'on y vend des anabolisants, de la créatine, des hormones de croissance... ce que je déconseille d'acheter, sauf sur avis médical. La nature nous apporte tout ce qu'il faut pour rester en forme. Il existe même des aliments qui constituent de bons booster des testostérone : les œufs, l'avocat, l'ail, les huîtres, le thon et la grenade. Tous ces aliments ont bonne réputation et peuvent aider à garder votre taux de testostérone.