Ménopause : les conseils de Michel Cymes pour préserver vos cheveux

À l’approche de la ménopause, toutes les femmes le confirmeront, la chevelure change. Mais rarement en bien. Les cheveux sont plus fins, plus compliqués à coiffer, plus ternes, plus cassants et plus rares, car elles ont tendance à les perdre plus facilement. Ce facteur peut entraîner des baisses de moral chez les femmes concernées.



Et c'est encore et toujours une histoire d’hormones. Quand survient la ménopause, elle agit directement sur la production d'œstrogènes et de progestérone, qui sont les deux hormones "stars" de la féminité. La "Nature ayant horreur du vide", cela bénéficie à une autre hormone : la testostérone. L’hormone mâle par excellence, est une hormone dont les femmes, je le rappelle, ne sont pas dépourvues. Elles-aussi en produisent, peu, certes, mais elles n'en sont pas dépourvues.

Et la conséquence de cette sensibilité accrue à la testostérone, se traduit par une réduction du diamètre des cheveux. Il est plus facile de comprendre, maintenant, pourquoi les hommes, ces usines à testostérone, deviennent plus facilement chauves que les femmes.

Des conséquences diverses sur le cheveu

Les racines des cheveux sont moins bien nourries. Elles bénéficient de moins d’oxygène et de moins de nutriments qu’avant la ménopause. La pousse est donc ralentie, le renouvellement plus chaotique et la résistance aux agressions extérieures plus aléatoire.



Et les agressions en question sont multiples : des rayons ultra-violets du soleil à la pollution, en passant par le chlore de la piscine, la chaleur du sèche-cheveux et tous les produits cosmétiques qui traînent dans la salle de bains.

Évitez les colorations et misez sur les vitamines

Pour pallier ces effets, il faut certainement modifier certaines habitudes. Ne pas forcer sur les colorations, par exemple, devient nécessaire car cela fatigue le cheveu. Par ailleurs, il est important de savoir que le cuir chevelu, avec l’âge, produit moins de sébum.



Or, le sébum, est un film lipidique, un peu gras, qui protège du dessèchement. Quand il vient à manquer, mieux vaut ne pas compliquer les choses avec un shampoing inadapté. Bien qu'il existe tout un tas de produits spécialisés, il est inutile de rêver : le remède miracle n’existe pas. Mieux vaut, dès lors, miser sur l’alimentation. Certaines vitamines sont d'ailleurs réputées bonnes pour les cheveux. C’est le cas de la vitamine A, de la vitamine E et de certaines vitamines B.



La vitamine A se trouve dans les abats, le hareng et tout un tas de légumes parmi lesquels la patate douce, la carotte, les épinards, le chou ou la courge. La vitamine E dans les amandes, les noisettes, les céréales de son ou les avocats. Quant à aux vitamines B, il faut aller voir du côté du thon, du saumon, des champignons, des graines de tournesol, de la volaille voire même des pois-chiche en conserve.



Enfin, Michel Cymes possède un bon argument d'ordre psychologique pour échapper à la déprime capilo-ménopausée. Mettez-vous dans le crâne (donc sous le cuir chevelu) qu’on vous aime telles que vous êtes, avant ou après 50 ans.