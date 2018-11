publié le 21/11/2018 à 09:57

On vous aime comme vous êtes ! Si votre silhouette semble s'épaissir un peu, ce n'est pas forcément parce que vous avez pris du poids. Quand la ménopause survient, la graisse qui se trouve dans les hanches et dans les seins a tendance à se déplacer pour aller se loger dans l'abdomen. Cela étant dit, il y a un moyen de transformer ce que certaines femmes vivent comme une épreuve, en chance.



La ménopause est une excellente occasion de revoir sa façon de s'alimenter en se posant la plus simple des questions : est-ce que je mange varié ? En faisant un effort de ce côté là, vous verrez que vous vous sentirez mieux physiquement et psychologiquement. Vous avez plus que besoin de calcium et de vitamine D, que vous trouvez dans les poissons de type sardine ou saumon.

Un autre conseil pour les femmes ménopausées, il est indispensable de continuer à bouger. Je ne vous parle pas de postuler aux jeux olympiques, mais de vous entretenir en faisant de la marche, de la natation. L'effort doit être régulier même s'il est mesuré, votre structure à besoin de cela. Si vous êtes fumeuse, vous verrez qu'un cercle vertueux va se mettre en place. Votre consommation de tabac diminuera voire, soyons optimistes, s'arrêtera. Vous devrez cela à la ménopause.