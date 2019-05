publié le 15/05/2019 à 09:25

Il faut souvent s'armer de patience pour obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmologue, les lunettes ne sont pas toujours bien remboursées et il vaut mieux avoir une bonne mutuelle quand on va dans les boutiques traditionnelles. Et puis, les lunettes, ça se perd et ça se casse aussi. En conséquence, nombreux sont ceux qui s'équipent de lunettes-loupes, ces paires de lunettes de vue, plutôt bon marché, qu'on trouve en pharmacie ou sur internet.



Ces lunettes-loupes ont le mérite de bien dépanner. Elles sont généralement bon marché, certaines sont même équipées de verres anti-lumière bleue tout en corrigeant votre vision. C'est une excellente idée d'en avoir à disposition quand on ploie sous le poids des ans et que fatalement, on devient un tantinet presbyte.

En revanche, il est recommandé de ne pas en abuser. La raison en est simple : les lunettes-loupes et les lunettes que vous prescrira votre ophtalmologiste, ce ne sont pas les mêmes produits. Les lunettes-loupes présentent deux verres identiques qui corrigent chaque œil de la même manière. Or, il est rare que l’œil droit et l’œil gauche aient le même problème. Chez l'ophtalmologiste, vous aurez du sur-mesure et c'est important pour éviter tout un tas d'effets secondaires.

Quelles sont les risques d'une mauvaise utilisation ?

Vous avez besoin de lire quelques lignes rapidement ? De vérifier quelque chose sur votre smartphone ? De surfer un peu sur internet ? Ça prend quelques secondes et les lunettes-loupes font l'affaire.



En revanche, si vous travaillez plusieurs heures sur un document ou si vous lisez un livre par exemple, il vaut mieux avoir de vraies lunettes, spécialement conçues pour votre presbytie. Sinon, vous entretenez le déséquilibre qu'il peut y avoir entre vos deux yeux, vous vous exposez à une fatigue visuelle certaine et vous n'êtes pas l'abri de rougeurs oculaires ou de migraines.



Ne faites pas l'économie d'une petite visite chez l'ophtalmologiste, une fois tous les 2 ans minimum suffit.