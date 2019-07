Une bonne hygiène dentaire réduit les troubles de l'érection

publié le 18/04/2019 à 09:07

Bonne santé dentaire rime avec bonne santé sexuelle. C'est ce que révèle une étude clinique menée par Amada Martin Amat, une étudiante de l'université de Grenade (Espagne). Elle montre que les hommes qui souffrent de parodontite, une inflammation chronique des gencives ont deux fois plus de risques de connaître des troubles de l'érection.

L'étude, publiée dans le Journal of Clinical Periodontolgy, a été réalisée sur 180 hommes européens. Selon les scientifiques, les bactéries parodontales, contenues dans les gencives mal lavées, endommagent certaines cellules. Si ces cellules touchent les vaisseaux sanguins du pénis, la circulation en pâtit, ce qui entraîne l'impuissance.

L'étude a permis d'isoler des marqueurs biochimiques qui pourraient améliorer le diagnostic et le traitement des deux pathologies : la parodontite et les troubles de l'érection. Elle est la première à faire le lien entre l'hygiène dentaire et des dysfonctionnements sexuels. Des relations avaient déjà été établies entre l'inflammation des gencives et les problèmes cardiaques.