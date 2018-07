publié le 30/04/2018 à 11:24

On est à la limite de l'abus de langage quand on dit que le diabète "apparaît" après la quarantaine. Parce que justement, il n'apparaît pas vraiment. Il avance masqué.



C'est précisément un problème pour toutes les personnes qui en souffrent sans le savoir. Jusqu'au jour où elles découvrent la chose à l'occasion d'un problème vasculaire. Il faut le savoir : le diabète est un tueur silencieux.

Il y a malgré tout des signes auxquels il faut être attentif. Ils sont rares, mais ils existent. L'hypertension en est un. Le problème c'est que quand les signes se manifestent, on a toujours une explication autre que le diabète à faire valoir. Je donne un exemple. Vous vous sentez fatigué, mais vous mettez cela sur le compte de votre emploi du temps.

Autre exemple : vous allez un peu trop souvent au petit coin. Oui mais vous vous dites que vous avez la cinquantaine, que c'est sans doute la prostate qui fatigue. Si vous êtes une femme, vous croyez que c'est la ménopause. Et c'est ainsi que le temps passe sans qu'on ne fasse rien.



Oubliez le sucre !

Comment faire pour anticiper ? Rien de plus simple. Il suffit d'une prise de sang. Si la glycémie (le taux de sucre dans le sang, qui est mesuré à jeun) est supérieur à 1,25 gramme par litre de sang, il y a un problème. En général, on a droit à une seconde piqûre qui confirme ou infirme le diagnostic. Je rappelle à ceux qui n'ont pas le temps d'aller au laboratoire qu'ils peuvent aussi s'adresser à leur médecin du travail.



En France, vous avez actuellement plus de 5% de la population qui suit un traitement contre le diabète. Cela nous fait quand même une personne sur vingt.



Comment réagir si on se retrouve dans ces statistiques ? Déjà vous oubliez le sucre dans le café. Vous faites une croix sur l'éclair au chocolat ou au gâteau dominical de belle-maman. Ça c'est la base. Ça ne se négocie pas. Mais ça ne suffit pas.



Il faut aussi s'efforcer de manger moins gras et de perdre du poids, ce qui suppose aussi que vous accélériez la cadence côté sport. Si vous n'en faisiez plus, c'est le moment de vous y mettre.

Les médicaments contre le diabète, c'est à vie

Il ne faut pas forcément prendre des médicaments. Le programme que je viens de vous décrire peut suffire à faire rentrer les choses dans l'ordre. En général on est amené à faire le point dans les six mois.



S'il n'y a pas d'amélioration, là il va sans doute vous falloir une ordonnance, et une sévère. Enfin quand je dis "sévère", je me réfère au fait qu'elle soit renouvelable ad vitam aeternam. Car les médicaments anti-diabète, quand on doit en prendre, c'est en général durant toute sa vie. Ce qui est toujours contraignant et un peu compliqué à encaisser.



C'est pour cela que le dépistage est si important, à un stade où des mesures hygiéno-diététiques peuvent parfois suffire. Pour essayer d'éviter d'être diabétique, il faut lutter contre le surpoids et la sédentarité.