Ce matin, Michel Cymes s'attarde sur un petit objet que tout le monde connaît et dont certains d’entre nous ne peuvent pas se passer : le cure-dents.



Si son utilisation peut sembler évidente, nombreux sont ceux affirmant être victimes d'accidents en l'utilisant. Des incidents qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Car ces personnes ont réussi à avaler un cure-dents. Et lorsqu'on se retrouve avec ce genre de petit bâtonnet pointu dans l’intestin, on risque l’infection, la perforation, ou les deux.

Or, s'il est besoin de le rappeler, un cure-dents ne se mange pas. Pour éviter les accidents de ce type, il faut donc impérativement se concentrer et ne pas multiplier les activités en l'utilisant. Et s'il n'est pas question d'en interdire l'usage, le cure-dents doit s'utiliser modérément mais aussi prudemment.

Du petit saignement à l'infection, les risques sont nombreux

Par définition, lorsqu'on l'utilise, on ne voit pas trop ce que l’on fait. Le risque de se l’enfoncer dans la gencive est donc à prendre en compte. Cela arrive fréquemment et engendre de petites plaies. Un tas d‘infections se manifestent par la suite sans que l’on fasse nécessairement le rapprochement avec le cure-dents utilisé quelques jours auparavant.



Le cure-dents peut aussi devenir une addiction. Autrement dit, il est utile pour vous débarrasser du bout de salade qui traîne entre la canine et la prémolaire, mais il est surtout agréable. Tellement agréable que souvent, on ne sait plus s’arrêter.



C’est de cette manière que l'on peut en arriver à forcer un peu pour passer entre les dents, au point d’irriter la gencive et de la faire saigner, ou d’en briser l’extrémité et de se retrouver avec un petit morceau de bois coincé entre deux dents, et dont vous aurez du mal à vous débarrasser.

Préférez le cure-dents en plastique

Par ailleurs, il y a un autre risque : celui d’endommager les amalgames ou les composites posés sur une dent pour traiter une carie. Là encore, l’infection, mais également la rage de dents sont à prévoir.



Si vous ne pouvez pas vous en passer, optez plutôt pour les cure-dents en plastique. On les trouve généralement en pharmacie. Ceux-ci ont une extrémité plate et une autre pointue. Mais ils sont flexibles, ce qui évite les blessures. La santé de votre bouche, ne l’oubliez jamais, peut avoir des répercussions partout ailleurs dans l’organisme.