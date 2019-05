Lutte contre l'obésité : 3 conseils pour éviter de grignoter

publié le 17/05/2019 à 06:15

Comme chaque année depuis 2010, la journée européenne de lutte contre l'obésité s'adresse à tous les publics concernés, patients et personnels de santé, pour alerter sur les nombreux risques autour de l'obésité.



Actuellement dans le monde, 1,5 milliard d’adultes de 20 ans et plus ont un excès de poids, et au moins 500 millions d’entre eux sont obèses selon l'Organisation mondiale de la Santé. En France, près de 15 % de la population adulte est obèse, et environ le tiers est en surpoids. Ces chiffres en nette hausse depuis 30 ans s'expliquent en partie par l'envie de grignoter.

Il faut savoir que grignoter intelligent est possible et que c'est toujours mieux que grignoter n'importe quoi et n'importe comment. Il reste évident que ne pas grignoter du tout est encore mieux et pour y parvenir, il faut prendre le temps de s'interroger sur les raisons qui nous poussent à grignoter. Elles peuvent être générées par le stress, la fatigue, le besoin de réconfort et tout bêtement la faim. Voici trois conseils pour tenter de surmonter votre envie de grignoter.

1. Commencez votre journée par un bon petit-déjeuner

Si vous avez faim dès 11 heures du matin et que vous vous jetez sur le premier paquet de chips venu, c'est peut-être parce que votre petit-déjeuner n'a pas été à la hauteur. Michel Cymes rappelle les principes de base d'un petit-déjeuner réussi : il faut qu'il comprenne un minimum de glucides : les sucres lents, ça cale. Si vous optez pour des céréales complètes, ce sera parfait.

2. Pensez à vous aérez

Ensuite, on grignote plus facilement quand on broie du noir. C'est d'ailleurs un phénomène qui touche plus particulièrement les femmes que les hommes. Quoi qu'il en soit, si quelque chose vous turlupine, si le moral est en berne, plutôt que de grignoter choisissez de vous changer les idées : allez faire un tour, offrez-vous une séance de cinéma, faites les magasins. Tout cela vous éloignera du réfrigérateur. Si vous êtes sujet au stress ou à la fatigue, vous devez vous interroger sur votre mode de vie, et notamment sur la qualité de votre sommeil.

3. Buvez beaucoup et lavez-vous les dents

Pour finir, le Dr Cymes livre deux astuces pour lutter contre le grignotage. Ce sont deux trucs qui fonctionnent et auxquels on ne pense pas assez. Le premier, c'est tout simplement de boire un verre d'eau, du thé ou une tisane. Le corps humain est constitué à 60-70% d’eau et l’eau permet, en plus de ses fonctions d’élimination, une meilleure assimilation des nutriments présents dans les aliments. Tout cela atténue l'envie de grignoter. Souvent l'organisme n'en demande pas plus. L'autre astuce consiste à se brosser les dents. Le goût du dentifrice est un véritable coupe-faim pour notre organisme, et l’idée de se salir les dents peut nous décourager.