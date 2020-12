Michel Cymes vous explique comment bien choisir votre vélo d'appartement

publié le 24/12/2020 à 10:22

On ne le répètera jamais assez : bouger est essentiel pour être en bonne santé. En ces temps de fermeture des salles de fitness, vous pouvez vous offrir un beau cadeau de Noël. Pourquoi pas investir dans un vélo d'appartement ? Cela permet de se muscler aussi bien le coeur que les cuisses, les ischios-jambiers, les quadriceps, les mollets, les fesses, les lombaires, les bras et les abdos. On ne peut plus complet !

Comment bien choisir son modèle ? Pour moins de 200 euros, il y a sur le marché des vélos très simples et discrets. Ils ne prennent pas beaucoup de place, d'autant qu'ils sont parfois pliables.

En haut de gamme, les prix peuvent grimper à plusieurs centaines d’euros, certains étant connectés, proposant des programmes d'entraînement sur mesure... Il y a même la version "tranquille" particulièrement confortable, avec siège ergonomique. Le confort d'utilisation est essentiel pour que vous ayez la motivation de monter sur votre vélo.

Trois séances par semaine pour débuter

Cela passe d’abord par la selle : il faut qu’elle soit rembourrée, réglable en hauteur et si possible ajustable horizontalement. Ensuite, les pédales. Ne faites pas de vélo sans cale-pieds, car pour pédaler il ne suffit pas seulement d'appuyer mais on peut aussi tirer. Il est important de prendre un vélo suffisamment lourd, en accord avec votre corpulence. Il faut toujours essayer la machine et voir si on s'y sent stable avant de l’acquérir.

SI vous découvrez le vélo d'appartement, commencez par trois séances de trois quarts d'heure par semaine. Pendant 20 minutes, pédalez sans forcer, ensuite faites 20 minutes d'effort véritable et vous pouvez terminer par cinq minutes à un rythme tranquille.

Vous pourrez augmenter la dose au fil de votre progression et qui sait, quand les beaux jours reviendront, cela vous donnera peut-être envie d’acheter un vrai vélo - et un casque - pour poursuivre l'expérience en plein air !