Déconfinement : Michel Cymes conseille le vélo et la course pour une reprise du sport

publié le 15/05/2020 à 10:32

La première semaine de déconfinement touche à sa fin, et une vieille et salvatrice obsession persiste : nous mettre ou nous remettre tous au sport. Si je schématise, en ce début de déconfinement, la communauté des sportifs plus ou moins réguliers se répartit en trois groupes.

Premièrement vous avez le groupe des sportifs qui, malgré le confinement ont trouvé le temps de bouger tous les jours, respectant ainsi leur programme habituel. Ensuite vous avez le groupe des sportifs "ma non tropo" : ça regroupe tous ceux qui ont trouvé, avec le confinement, une bonne excuse pour en faire le moins possible mais qui restent animés des meilleures intentions. Puis pour finir vous avez le groupe des sportifs qui ont carrément fait n’importe quoi pendant le confinement : j’entends par n’importe quoi des journées passées sur les réseaux sociaux ou devant la télé, rythmées par des apéros vidéo qui précédaient des repas gourmands.



Chacun de ces trois groupes aura un programme de reprise différente : si pour les sportifs qui ont continué pendant le confinement il n'y aura pas de problème et n'auront qu'à enchaîner, en revanche, ceux du groupe 2, les sportifs qui ont mis un bémol à leur activité, doivent y aller progressivement. D’ailleurs, s’ils s’y croient un peu trop, ils vont vite être surpris par leur niveau d’essoufflement.

Une reprise en douceur et raisonnable

Vous devez comprendre qu’un organisme qui marche au ralenti pendant 2 mois perd de sa force et de sa masse musculaire et qu’il vous faudra d'un mois et demi à deux mois pour retrouver votre niveau de forme d’avant le confinement. Il est essentiel que vous ne vous fixiez pas des objectifs trop ambitieux. Les confinés ont pris en moyenne 2,5 kg ces dernières semaines selon un récent sondage IFOP, et ces 2,5 kg croyez-moi, quand il faut les trainer durant son footing ou dans une cote sur son vélo, ça pèse.

Je parle de cyclisme et de course à pied parce que ce sont les deux activités que je vous conseille pour une reprise. Cependant attention à ne pas vouloir aller plus vite que la musique. Il y a un risque, musculaire et tendineux qui menace aussi les articulations, surtout quand on est au-dessus de son poids de forme. Ce n’est pas le moment de se faire un claquage ou une entorse, vous repartiriez pour quelques semaines de repos forcé. Pour le reste, vous aurez des courbatures mais ça, c’est normal. N’oubliez pas de bien vous hydrater pour en réduire l’intensité.

Reste le groupe le plus problématique : ceux qui se sont laissé aller durant le confinement. Si c’est votre cas, je vous conseille de faire comme si vous repartiez à zéro. Il ne serait pas raisonnable de vous y remettre sans passer par la case consultation chez le médecin, surtout si vous avez été contaminé par le coronavirus. Parce que ça change un peu la donne... La maladie, je le rappelle, peut laisser des traces, notamment au niveau cardiaque et pulmonaire. Il est donc est indispensable que vous obteniez le feu vert de votre médecin si, ce dont je vous félicite par avance, vous vous remettez au sport.