Michel Cymes explique comment éviter les brûlures d'estomac

publié le 21/12/2020 à 11:22

Dans la plupart des cas, on sait d'où viennent les brûlures d'estomac. Les premiers facteurs de risques sont l'âge et la génétique, sur lesquels ont ne peut influer. En revanche, sur les autres facteurs que sont la cigarette, l'alcool, l'obésité, la surcharge pondérale, voire la prise de certains médicaments, personne ne contestera qu'on a le pouvoir de changer partiellement voire totalement les choses. Toutefois, même avec la meilleure volonté du monde, on ne change pas tout ça en une semaine.

Les brûlures d'estomac c'est quand vous avez un peu mal en bas à gauche, devant l'estomac ou que vous avez des remontés acides, qui brûlent derrière la poitrine. Je propose donc à tous ceux qui souffrent de brûlures d'estomac, soit un adulte sur quatre en France, de regarder d'un peu plus près ce qu'ils mettent dans leur assiette.

Il est possible de les régler ou au minimum de les réduire. Il faut surveiller les matières grasses que vous avalez, quand le repas est trop riche, la digestion est plus lente, on s'expose donc à des reflux. Le gras c'est bon, mais celui des poissons toujours plus que celui des frites.

Les aliments à bannir

Si vous identifiez un aliment qui met systématiquement la pagaille dans votre estomac, vous pouvez le mettre sur votre liste rouge. Après rien n'est gravé dans le marbre, nous ne sommes pas des clones, chacun est irritée par différents plats.

La menthe, les tomates, les agrumes ou certaines épices fortes comme le poivre sont par exemple connus pour être irritants. Si vous aimez ces aliments et que vous avez l'habitude d'en consommer, il est possible que vous arriviez à régler le problème en les évitant.

Côté boisson, on évite l'alcool au moins temporairement afin de jauger quel effet il a sur votre organisme. Ce qui est sûr, il faut éviter les boissons gazeuses comme le soda ou l'eau pétillante. Les bulles c'est sympa mais il y a du gaz et il faut bien s'en débarrasser à un moment donc, on les évite pour limiter les reflux et les rots.