publié le 18/12/2020 à 09:38

Vous avez pu le remarquer, le port quotidien du masque, même s'il nous est imposé par la situation sanitaire, n'est pas des plus confortables. Au bout de quelques dizaines de minutes, vous avez l'impression d'avoir un tissu humide juste devant la bouche. C'est désagréable mais c'est inévitable.

En effet, l'air que nous respirons contient de l'eau, invisible car elle est sous forme de gaz. Elle est composée de microgouttelettes invisibles mais néanmoins réelles. C'est tout cela qui finit dans votre masque et vous donne cette sensation d'humidité.

Et cela joue effectivement sur la peau de notre visage, surtout si on ajoute à ce phénomène notre transpiration. Il peut alors se créer une sorte de macération, avec dans la foulée une ribambelle de conséquences : les bactéries et autres agents pathogènes prolifèrent, la flore est déséquilibrée, la sécrétion de sébum s'en trouve perturbée.

Éviter de trop se maquiller

Concrètement, les conséquences pour la peau ne sont pas bien méchantes, mais vous pouvez voir fleurir des petits boutons, d'autant plus si vous êtes sujets à l'acné, d'où la nécessite de redoubler d'attention si vous voulez conserver une peau niquel.

Je le répète : il est important de se nettoyer la peau matin et soir, même vous messieurs, alors n'hésitez pas à piocher dans la trousse de toilette de ces dames pour leur emprunter du lait démaquillant ou de l'huile nettoyante.

Concernant le maquillage, sans changer ses habitudes je vous recommande toutefois de ne pas avoir la main trop lourde. En effet, les produits maquillants bouchent un peu les pores de la peau et l'empêche donc de respirer, ce n'est alors pas la peine d'en rajouter. Puis tant qu'à faire, puisqu'on en est à s'occuper de l'aspect de la fraicheur de notre look facial, pourquoi ne pas en profiter pour réfléchir à tout ce qui a tendance à transformer notre peau du visage en vieux parchemin. Je pense au tabac, à l'alcool, au stress ou encore à la malbouffe.