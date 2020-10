publié le 23/10/2020 à 10:34

Les asthmatiques rechignent souvent à faire du sport au prétexte qu'ils souffrent d'une maladie chronique. Ils ont tort. Souffrir d'une maladie chronique, même si aujourd'hui la grande peur c'est d'attraper le coronavirus, non seulement ça n'empêche pas de faire du sport mais en plus ça fait du bien sur le plan physique comme sur le plan psychologique. Vous pouvez être obèse, diabétique ou asthmatique : Faites du sport ! C'est prouvé, c'est bon pour le système immunitaire.

Cela vaut aussi pour les asthmatiques, qui ont souvent le réflexe de se dire "je n'ai pas de souffle", "je tousse", "j'ai régulièrement l'impression d'étouffer", "mes bronches sont à la ramasse", "dans quel guêpier je vais me fourrer si je fais des efforts physiques alors qu'au repos j'ai déjà du mal à respirer" et "si je bouge, je vais aggraver les choses".

Avec l'asthme, il ne faut pas aller chercher bien loin pour trouver de mauvaises excuses et rester dans le canapé. Alors que le sport peut être d'un grand bénéfice même en cas de maladies chroniques.

Quels sports sont à éviter ?

Mais les asthmatiques peuvent-ils pour autant pratiquer tous les sports ? Tous, non. Mais la liste des restrictions est assez courte. Pas de plongée sous-marine et pas d'équitation en cas d'allergies aux poils ou à la sueur des chevaux.



Attention également aux sports qui exposent à l'air froid comme l'alpinisme, le parachutisme ou encore le ski. Avec ces sports-là, il faut prendre ses précautions. Ce n'est pas interdit mais les asthmatiques doivent se méfier du froid donc ils doivent couvrir leur nez et leur bouche.

Quels sports sont recommandés ?

Sinon, tout est possible. Avec une petite préférence pour la natation. L'air des piscines couvertes est chaud et humide. C'est un air qui convient parfaitement aux personnes asthmatiques. Sauf si allergiques au chlore évidemment.

Pour les autres sports, aucune raison de se priver surtout si ce sont des sports en salle. Même si, avec la Covid-19, c'est plus compliqué. Dans tous les cas, il convient de respecter deux règles : suivre un entraînement adapté et individualisé, puis, surtout, soigner l'échauffement. Si vous y allez trop brutalement, vous préparez le terrain pour qu'une crise d'asthme se déclenche. Il faut miser sur la progressivité.