Michel Cymes explique en quoi la procrastination peut être bon signe

Ce mercredi 7 octobre matin, on s'adresse à tous les procrastinateurs, c’est-à-dire ces personnes qui remettent systématiquement à plus tard ce qu’elles sont censées faire au moment où elles y pensent. Nous avons tous en nous quelque chose de "procrastinant". Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous dit : "Allez, ne te prends pas la tête, pour les corvées, tu verras demain".

Et c’est comme ça qu’on en arrive à être pris de cours, à remplir sa feuille d’impôts avec du retard ou à se retrouver le frigo vide un dimanche soir. Ça influe sur notre vie personnelle mais aussi sur notre vie professionnelle. Et avec les nouvelles technologies qui ont envahi notre quotidien, les choses vont de mal en pis, parce que l’on préfère toujours consulter ses mails ou vérifier ce qui se passe sur les réseaux sociaux plutôt que de faire ce qu’on a à faire.

Vous vous reconnaissez peut-être dans ce tableau et il vous arrive sans doute de pester contre vous-même. Cependant, j’ai une bonne nouvelle, tout n’est pas négatif dans la procrastination.

Plus créatif et original

En effet votre capacité à tout remettre au lendemain pourrait bien être la preuve d’une plus grande créativité et d’un perfectionnisme qui vous honorent. C’est ce qui ressort d’une expérience réalisée par le département psycho de l’université de Pennsylvanie. Pour mener ce travail à bien, les scientifiques ont constitué 2 groupes d’étudiants auxquels ils ont confié un travail particulier. En l’occurrence, il s’agissait de trouver des idées pour remplacer une supérette qui avait fermé ses portes.

Au premier groupe, il a été demandé de répondre immédiatement. Avec le second groupe, les scientifiques ont été plus cool puisqu’ils leur ont d’abord proposé de jouer à des jeux vidéo pendant 5 minutes et c’est seulement après qu’ils ont eu à répondre. Et les seconds ont été meilleurs que les premiers. Leurs propositions ont été jugées beaucoup plus créatives et originales.

Pourtant, ce n’est pas dans les jeux vidéo qu’ils ont trouvé des réponses à des questions concernant une supérette. Mais pendant qu’ils jouaient, ils étaient déjà sans doute dans l’étape suivante. Quand on attend un peu avant d’agir (en l’occurrence de répondre à une question), ça permet de prendre un peu de recul, de mettre de la distance entre soi et toutes les émotions qui peuvent polluer notre capacité de jugement.

Les signes d'une anxiété

Tout ce qui relève de l’imagination, de la créativité, tout ce qu’il y a d’artistique en nous passe par l’hémisphère droit du cerveau. Il a besoin d’un peu de temps pour s’activer. Il est là, l’avantage des procrastinateurs. Mais procrastiner n’a pas que des avantages non plus. Car on se met dans des situations d’urgence et de stress qui ne conviennent pas à tout le monde quand il faut produire quelque chose.

Mais le fait de procrastiner doit vous conduire, si vous êtes concerné, à vous poser certaines questions. Je prends le cas d’un étudiant qui a du mal à se mettre à ses révisions. Ce peut être le signe d’une erreur d’orientation. Il étudie quelque chose mais il veut faire un autre métier. Procrastiner, dans ce cas-là, doit être interprété comme un indice.

Le procrastinateur est souvent, par ailleurs, un perfectionniste. Il passe son temps à reporter les choses parce qu’il veut avoir la certitude que quand il les fera, il les fera parfaitement. Cela peut témoigner d’une anxiété permanente voire d’une estime de soi défaillante qui mérite, si ça vous empêche de vivre, que vous en parliez à un psychothérapeute.