Michel Cymes explique aux jeunes comment choisir une bonne mutuelle

publié le 12/11/2020 à 10:00

Je vous détaille l'art de choisir une bonne mutuelle en fonction de son profil et vous explique comment il faut bien vérifier les garanties avant de signer un contrat. Après avoir évoqué les retraités, je vais maintenant m'attarder sur les garanties auxquelles doivent être attentifs les jeunes.

Je m'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux demandeurs d'emploi, à ceux qui sont en stage d'insertion professionnelle qu'à ceux qui sont en train de créer leur entreprise, pour peu qu'ils aient plus de 18 ans. Au chapitre des garanties indispensables pour les jeunes, on trouve trois indispensables : consultation, pharmacie et hospitalisation, le tout à hauteur du ticket modérateur. Il s'agit de la base dès lors qu'on ne consulte que des médecins qui adhèrent aux contrats d'accès aux soins. Il y a ensuite tout un tas de garanties optionnelles dans les mutuelles auxquelles il convient d'être attentif.



Les soins dentaires et d'optique en font notamment partie. Ces soins sont souvent mal remboursés par la Sécurité sociale donc ils constituent une option intéressante. J'ajouterai à cela la prise en charge de certains vaccins non remboursés si vous avez l'intention de voyager. L'accès à des experts sur la santé en général et les dépistages en particulier et la qualité de l'application mobile de votre mutuelle si elle en propose sont aussi des garanties importantes à contrôler. La jeunesse est ultra-connectée, autant qu'elle aille vers une mutuelle qui lui correspond.

Vérifier que les forfaits de remboursement augmenteront

Les jeunes doivent aussi prendre conscience de ce qu'ils sont : des jeunes. Ils ne doivent jamais perdre de vue que les mutuelles adorent la jeunesse. C'est un peu comme les banques, quand les mutuelles font signer les jeunes qui ne bénéficient plus de la mutuelle de papa et maman, elles savent qu'ils sont a priori partis pour cotiser pendant un bon moment. D'où la nécessité de vérifier que les forfaits de remboursement augmenteront au fil du temps. La fidélité, ça se récompense !



Il faut aussi être vigilant sur l’absence du délai de carence. On parlait à l’instant de l’optique et des soins dentaires et ces soins coûtent cher. S’il s’écoule je ne sais combien de temps entre le moment et vous consultez et celui où vous êtes sûr d’avoir vos lunettes ou votre couronne dentaire, ça va vous compliquer la vie. Donc veillez à échapper à ce délai de carence.

Privilégier les mutuelles qui font de la prévention

Et puis j’ajouterais qu’une bonne mutuelle étudiante est une mutuelle qui fait de la prévention. Je dis bien qui fait de la prévention et non pas qui se contente d’en parler. Il n’y a pas d’âge pour l’éducation à la santé mais c’est comme tout, plus tôt on commence, mieux c’est. Donc si votre mutuelle est généreuse avec vous pour le sevrage tabagique, la vaccination ou encore la contraception, c’est plutôt bon signe.