La trottinette électrique est à la mode et de plus en plus de monde l'utilise. Pourtant, ces engins sont un danger grandissant pour les conducteurs de voitures, parfois obligés de piler pour les laisser passer. Les utilisateurs de trottinette électrique se déplacent même, dans certains cas, avec leur téléphone durant leur trajet. Michel Cymes rappelle donc à tous ceux qui ont cédé à cette mode, qu’ils risquent leur vie et qu’il est urgent de remettre la sécurité au centre de cette activité.



Le premier impératif est de porter un casque. Il est fortement conseillé d’en avoir un quand on fait du vélo ou du ski mais il n'est également pas à négliger pour la trottinette, car il pourrait vous éviter un traumatisme crânien. Ces engins peuvent tout de même atteindre les 40 km/h. Une chute à cette vitesse, sans protection, c’est l’assurance de ne pas se relever indemne.

Les automobilistes ne sont pas encore vraiment habitués à ce nouveau mode de locomotion d’où la nécessité d’être bien visible pour ceux qui sont au volant. Outre le casque, il est recommandé de bien vérifier que la trottinette soit équipée de feux avant et arrière qui fonctionnent et surtout de porter des vêtements voyants. Il en existe des fluorescents, rouge, orange ou jaune.

Par ailleurs, ces engins ne sont pas conçus pour monter à deux dessus comme certains peuvent le faire.

Investir dans les gants et les genouillères

Les gants sont une autre protection évidemment indispensable car en cas de chute, le premier réflexe est de se protéger en mettant les mains en avant. Cette partie du corps est quelque chose de très complexe, avec des nerfs, des vaisseaux sanguins, des os, des tendons et quand une main croise un chirurgien, ça laisse systématiquement des traces.



Investir dans des genouillères, des coudières et de quoi protéger vos épaules est également de rigueur. Ce conseil est valable pour les amateurs de trottinettes comme pour ceux qui font du rollers ou qui déambulent en solowheel, cette roue unique sur laquelle on se tient debout, qui se développe de plus en plus dans les villes.