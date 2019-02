Michel Cymes vous explique à quelle heure doit se coucher votre enfant

publié le 26/02/2019 à 10:03

Quel parent ne s'est jamais demandé s'il avait couché son enfant à la bonne heure ? Pour bien savoir l'heure idéale, tout dépend de son âge. On ne procède pas de la même manière avec un nourrisson de 3 semaines et avec un enfant de 3 mois ou de 3 ans.



Pour mieux s’y retrouver, on distingue trois groupes d’âge : de 0 à 3 mois, de 3 à 6 mois et de 6 mois à 5 ans. Avant 12 semaines, le nouveau-né ne fait pas vraiment la différence entre le jour et la nuit. Ce qui rythme sa vie est l’heure du biberon ou de la tétée et le reste du temps, il dort aux heures que, seul lui, décide.

Il y a cependant une règle à respecter : si vous voulez échanger avec lui, le stimuler et profiter de lui, faîtes-le plutôt avant de lui donner le biberon car la tétée représente pour lui un effort et nécessite ensuite du repos. À partir de 3 mois, l’enfant peut dormir 5 ou 6 heures d’affilée et, très rapidement, on passe à 8 ou 9 heures de sommeil sans interruption, voire plus. Il est donc capable de faire de vraies nuits et c’est le moment propice pour lui donner des repères.

Institutionnaliser l'horaire du coucher

Le bébé doit donc être couché entre 19 et 20 heures et il est primordial que cet horaire soit respecté et institutionnalisé. Si votre enfant se couche plus tard, cela ne veut pas dire qu'il se réveillera plus tard mais à la même heure que d'habitude, avec une dette de sommeil en plus.



Une fois ce cap passé, il pourra s'endormir à 21 heures entre 6 mois et 5 ans. Pour que l’enfant s’endorme aux alentours de 21 heures, il faut le lui faire comprendre un peu plus tôt. N’hésitez pas à lui montrer sa chambre dès 20 heures et à profiter du temps dont vous disposez pour vous livrer à ce rituel qui fait la joie des jeunes parents : la lecture de quelques pages d’un livre que vous aurez choisi ensemble.



L'enfant sera apte pour une nuit de 12 heures, le minimum nécessaire pour qu'il intègre tout ce qu’il a appris dans la journée car pendant le sommeil, s’accomplissent beaucoup de choses en lien avec son développement physique, intellectuel ou émotionnel.