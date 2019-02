Michel Cymes vous explique les bienfaits de la zoothérapie

publié le 27/02/2019 à 09:05

En France la zoothérapie n'en est qu'à ses balbutiements mais on ne peut que lui prédire un bel avenir quand on voit les innombrables bienfaits que procure la présence d'un animal de compagnie à la maison. Il y a en France, autant d'animaux de compagnie que d'habitants, 65 millions environ.



Les poissons rouges sont les plus représentés. Il suffit d'avoir observé un aquarium au moins une fois dans sa vie pour être convaincu de l'effet apaisant que cela peut produire. Cela dit les interactions avec un poisson rouge sont relativement limitées. Derrière "Nemo", ce sont "Médor" et "Minou" qui ont la faveur des Français.

Côtoyer ces animaux réduit systématiquement le stress ambiant. Si vous avez un animal de compagnie vous vous en sentez responsable. Tout part de là ! À partir du moment où vous vous en occupez vous vous sentez utile, c'est excellent pour l'estime de soit et bon pour le moral.

Surtout si vous êtes enfant, l'animal de compagnie joue un rôle structurant de la personnalité. Certains enfants voit même en lui un confident auprès duquel ils peuvent partager des secrets.