Marine Lorphelin présente les bienfaits de l'hypnose et ses applications pratiques

Il existe plusieurs techniques d'hypnose. Il y a d'abord celle qu'on connaît tous, l'hypnose classique par suggestion directe. Le thérapeute se veut directif et autoritaire en parlant sur un ton monotone et rythmé pour obtenir l'adhésion rapide du patient. Au contraire, dans l'hypnose Ericksonienne, le thérapeute utilise son influence, adapte son discours aux réactions du patient afin d'inviter le patient à changer. L'idée c'est d'aider la personne à trouver les solutions déjà présentes en lui et de les renforcer. Enfin on peut mentionner l'hypnose conversationnelle ou encore l'autohypnose.

Un petit mot sur Messmer, l'artiste canadien. L'hypnose spectacle existe depuis des siècles mais il faut savoir la différencier de l'hypnose thérapeutique. Messmer n'est pas un hypnotiseur, mais un grand artiste d'ailleurs il se définit comme un fascinateur. Il utilise la technique classique pour suggérer des actions aux spectateurs et il choisira les personnes les plus réceptives pour participer à son show.

Revenons à l'hypnose thérapeutique, qui la pratique ? Tout le monde peut faire une formation en hypnose mais tout le monde ne devient pas thérapeute. Il faut voir l'hypnose comme un outil, qui vient compléter une formation professionnelle. Ainsi elle est pratiquée par des coachs, des psychothérapeutes ou des soignants. Certains médecins formés l'utilisent pour faciliter l'échange avec les patients ou comme un traitement complémentaire dans certains cas.

La motivation personnelle est importante aussi

L'hypnose peut être utile dans le traitement d'appoint des douleurs, par exemple. Elle ne fera pas disparaître complètement la douleur mais permet de mieux l'appréhender. Par exemple, l'apprentissage de l'auto-hypnose permet à des malades de mieux gérer leurs douleurs chroniques. Et aussi fou que cela puisse paraître, on opère aujourd'hui beaucoup de patients sous hypnose en évitant l'anesthésie générale ! Bien sûr cela passe par toute une préparation du patient et de l'équipe soignante.

L'hypnose est aussi utilisée dans le sevrage tabagique. Le sevrage tabagique est un processus complexe englobant la gestion de la dépendance physique et psychique. L'hypnose intervient toujours en complément d'autres mesures thérapeutiques chez une personne motivée à arrêter.

La notion de motivation personnelle est importante car l'hypnose s'attache à amplifier ses déterminants tout en suggérant au patient des changements de perceptions du tabac. Par exemple, induire des nausées pendant la consommation d'une cigarette. Bien que les études scientifiques n'aient pas démontré son efficacité, elle est en pratique très appréciée ! Une seule séance peut suffire mais des séances de soutien peuvent permettre de confirmer le sevrage.

Enfin l'hypnose a une grande place dans la prise en charge des troubles psychiques : anxiété, dépression, insomnie ou encore dans les phobies.