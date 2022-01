Marine Lorphelin explique les bienfaits des drainages et massages lymphatiques

Les drainages et massages lymphatiques sont une technique initialement développée par les kinésithérapeutes. Il s'agit d'un massage permettant de faire circuler la lymphe, un liquide avec plusieurs fonctions dans l'organisme. Elle participe notamment à équilibrer les flux entre les cellules et les vaisseaux, à activer le système immunitaire dans les ganglions lymphatiques et à aider l'organisme à se défendre contre les infections. Enfin, la lymphe récupère aussi les nutriments, les lipides, au niveau intestinal et les achemine au foie. Les vaisseaux lymphatiques ne présentent pas de valve et les liquides circulent doucement grâce à des échanges de pression et de contraction des muscles. Le drainage va en fait stimuler cette circulation lymphatique.



Il peut être utile d'effectuer un drainage dans certains cas. Il faut différencier les situations médicales, où le drainage est réalisé par un kiné dans un but thérapeutique, et les drainages esthétiques ou bien-être. Quand la lymphe circule mal, ça provoque une accumulation de liquide dans les tissus qui génère un oedème. Cette mauvaise circulation lymphatique se voit notamment dans la chirurgie du cancer du sein, au niveau des bras, après des grosses blessures au genou ou en cas d'insuffisance cardiaque. Par des mouvements doux et des variations de pression, le kiné va stimuler la circulation ce qui va diminuer les oedèmes et le confort du patient. Il peut aussi utiliser des bottes ou des manchettes de pressothérapie.

Le drainage a des vertus multiples. Il permet de limiter la cellulite, de raffermir la peau, de lutter contre la rétention d'eau et, in fine, d'affiner la silhouette. en fonction des désirs de la cliente, il sera pratiqué sur une partie ou l'ensemble du corps, voire le visage. D'une durée de 1h à 1h30, ce massage est aussi l'occasion de se détendre mais ce n'est pas une solution miracle. C'est plutôt un complément à un mode de vie sain pour améliorer certains aspects esthétiques.