Coronavirus, bronchite, sport... Tout savoir sur les oxymètres de pouls

On en entend beaucoup parler depuis la pandémie de Covid-19. Ces appareils se banalisent. Les oxymètres de pouls mesurent le niveau d’oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque. Utilisés à domicile, ils permettent de détecter tôt une aggravation de la Covid. En effet, l’état de santé peut se dégrader, notamment sur le plan respiratoire, sans qu’on en ait conscience. L’oxymètre de pouls peut donc rassurer car il permet de savoir où on en est de sa capacité respiratoire.

Il peut être prescrit par un médecin aux personnes atteintes de Covid-19, qui sont plus à risque de souffrir d’une forme sévère, notamment les personnes de plus de 65 ans. Dans ce cas, l’Assurance maladie rembourse la location de l’appareil par une pharmacie pour une durée de deux semaines. Sinon, on trouve des modèles dans le commerce, à partir de 30 euros environ. Il faut en choisir un qui a le marquage CE médical.

Il indique le taux d'oxygène qui circule dans les artères

L’oxymètre de pouls mesure la saturation en oxygène dans le sang, c’est-à-dire le taux d’oxygène qui circule dans les artères. Quand on respire, l’oxygène va dans les poumons puis il passe dans la circulation sanguine. Il va alors se fixer sur l’hémoglobine stockée dans les globules rouges, pour être transporté à l’ensemble de l’organisme.

Cette hémoglobine peut contenir de une à quatre molécules d’oxygène. On dit qu’elle est saturée à 100% en oxygène si elle en contient quatre. La saturation en oxygène est donc le pourcentage d’oxygène lié à l’hémoglobine.

La plupart des personnes en bonne santé ont une saturation en oxygène qui se situe entre 95 et 100%. En dessous, on parle d’hypoxie, c’est-à-dire qu’on manque d’oxygène. Dans ce cas, on appelle les secours pour un conseil ou une hospitalisation.

Prendre la mesure trois fois par jour

Pour s'en servir, c’est très simple. L'appareil ressemble à une pince à linge. Il est un peu plus sophistiqué quand même ! Il suffit de glisser son doigt, le majeur ou l’index, dans l’appareil. L’oxymètre de pouls va émettre des lumières rouge et infrarouge à travers le doigt. Leur absorption par l’hémoglobine dépend du fait qu’elle soit plus ou moins saturée en oxygène.

En quelques secondes, l’appareil va donc indiquer le pourcentage d’oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque. En moyenne, pour un adulte, la fréquence cardiaque normale au repos varie entre 60 et 80 battements par minute. Les sportifs peuvent avoir un pouls encore plus faible.

Les mesures pouvant fluctuer dans la journée, il est recommandé de l’utiliser trois fois par jour. Pour ne pas fausser les résultats, il ne faut pas avoir le doigt trop froid- ça entraîne une constriction des vaisseaux - ni porter de vernis à ongles, encore moins de faux ongles.

Utile pour la bronchite et le reprise du sport aussi

L’oxymètre de pouls peut être utile dans d’autres circonstances que la Covid. Si on a une bronchite chronique obstructive, cela permet de mieux la gérer. L’oxymètre de pouls peut aussi être utile si on a des facteurs de risque respiratoires et que l’on veut reprendre le sport en confiance.



Mais attention, l’oxymètre de pouls peut aussi être anxiogène. Mieux vaut prendre conseil auprès de son médecin avant de l’utiliser. Par exemple, si on a une activité physique assez soutenue, a fortiori en montagne, il est normal d’avoir un taux d’oxygène dans le sang plus bas.