publié le 27/08/2019 à 08:29

Sulfates, allergènes, perturbateurs endocriniens... 108 produits ménagers ont été passés au crible et classés par l'association 60 millions de consommateurs en fonction de leur dangerosité. Ils sont remplis de substances nocives, selon l'enquête, si bien que le magazine réclame la mise en place d'un étiquetage plus simple comme le Nutri'score dans l'alimentation ou l'étiquette-énergie dans l'électroménager.

"Le Ménag'score reprend un peu le code auquel sont habitués les consommateurs, qui mêle une couleur, du vert au rouge, et des lettres", de A à E, explique Adélaïde Robert, responsable de la rubrique Santé et cosmétique du magazine. D'un coup d’œil, on sait ce qu'on achète, si c'est un produit qu'on peut utiliser sans réserve ou si c'est un produit plutôt déconseillé parce que nocif pour la santé, l'environnement ou les deux."

60 millions de consommateurs et son Ménag'score peuvent casser certaines idées reçues. Au sein d'une même marque, la nocivité des divers produits n'est pas la même. La notoriété n’est pas non plus un gage de qualité sanitaire et environnementale, tout comme quelques produits labellisés écologiques se trouvent être dangereux. Une pétition est en ligne pour défendre l'instauration officielle de ce Ménag'score.

