Le premier distributeur de billets sans banque arrive en France

publié le 26/08/2019 à 20:01

Les distributeurs automatique de billets disparaissent peu à peu, surtout en zones rurales. Conséquence, les usagers sont parfois obligés de faire plusieurs kilomètres pour récupérer de l'argent.

Afin d'enrayer la désertification, une société de transports de fonds a peut-être trouvé une solution. La Brink's vient d'ouvrir le premier distributeur automatique indépendant, qui n'est donc pas lié à une banque, et sans frais.

C'est à Locmaria-Plouzané, une commune du Finistère de 5.000 habitants, que la société expérimente le projet. L'année dernière, ce fut le désarroi quand la banque locale a supprimé le seul et l'unique distributeur de la ville. Les habitants devaient alors parcourir 6 kilomètres pour aller retirer de l'argent.

La maire de la commune, de peur de voir mourir son bourg, a trouvé la solution idéale avec la Brink's. Depuis le mois de juillet, le distributeur automatique fonctionne. La mairie paye le loyer (1.050 euros par mois). En contrepartie, la société de transports de fond s'occupent de l'installation et de la maintenance de l'appareil.

Le contrat prévoit que plus il y aura d'utilisateurs, moins la commue devra payer. Une cinquantaine d'autres communes se montrent intéressées, et pour cause : en deux ans, la France a perdu 3.500 distributeurs de billets. Chaque année, 2% d'entre eux ferment.