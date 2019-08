publié le 26/08/2019 à 22:36

Les incendies en Amazonie préoccupent bien au-delà du G7. Le groupe LVMH a fait savoir ce lundi 26 août qu'il allait faire don de 10 millions d'euros pour lutter contre ces feux, soit la moitié de la somme déjà promise par les membres du G7.

LVMH a "décidé de s'associer à cette démarche en contribuant à hauteur de 10 millions d'euros à ce qui doit être un effort collectif", a précisé l'entreprise dans un communiqué, citant le PDG Bernard Arnault et Yann Arthus-Bertrand.

Invité de RTL, le photographe et membre du conseil d'administration du groupe LVMH explique les raisons de ce geste, alors que les incendies progressent toujours au sein du "poumon de la terre".

"Il faut savoir que l'Amazonie, c'est quand même 5 millions de kilomètres carrés. C'est dix fois la France", précise Yann Arthus-Bertrand. "C'est un peu notre cathédrale universelle de la biodiversité", estime-t-il.

"On déforeste 270% de plus cette année"

"Avec notre croissance insoutenable, on déforeste de plus en plus. (...) Certainement que ces incendies, ces déforestations, ont aussi à voir avec des incendies un peu criminels pour une déforestation plus facile". "On déforeste 270% de plus cette année que l'année dernière", déplore-t-il. "Il faut savoir que le Brésil est un énorme exportateur de soja et que notre agriculture dépend à 60% du soja qui vient du Brésil".