Le Nutriscore, logo informatif sur la qualité nutritionnelle des aliments, bientôt sur toutes les produits ? C'est le souhait qu'a émis Édouard Philippe, mercredi 12 juin, lors de son discours de politique générale.



Le marqueur nutritionnel a été introduit par le gouvernement français en 2016. Il va de la lettre A à E et du vert au rouge, du plus bon au plus mauvais, afin d'informer le consommateur le plus simplement et le plus rapidement.

Pour l'instant, le Nutriscore est obligatoire sur les publicités. Mais, dans les magasins, les étiquette sont apposées par les entreprises qui le souhaitent. Celles qui fabriquent les boissons et les aliments les plus gras et sucrés vont donc moins renseigner les informations nutritionnelles de leurs produits...

Pour que cette situation change, le Premier ministre souhaite rendre le Nutriscore obligatoire. "Nous la défendrons auprès de la Commission européenne et de nos partenaires" a-t-il annoncé devant les députés.

Lutter contre l'obésité

Cette mesure rentre dans la lutte contre l'obésité du gouvernement. L'objectif d'Édouard Philippe : diminuer de 15% l'obésité des adultes et de 20% celle des enfants d'ici à 2023. "Il s'agira d'un objectif national, pour l'école, la santé, le sport, l'agriculture, l'industrie" a-t-il déclaré. Le Premier ministre a également demandé aux parlementaires de soumettre leurs propositions afin de lutter contre le problème.



Depuis le 1er juillet 2018, déjà, les boissons les plus sucrés sont davantage taxées. En France, 17% de la population est obèse, soit plus de 8 millions de personnes.