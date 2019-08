publié le 27/08/2019 à 04:12

Les incendies en Amazonie seraient "sous contrôle", ce mardi 27 août. C'est ce qu'affirme le ministre de la Défense brésilien. Plus de 2.500 militaires ont été déployés pour contenir les flammes et des pluies auraient facilité leur travail. Selon Fernando Azevedo e Silva, la situation "a été un peu exagérée" et le Brésil avait connu des "pics d'incendies beaucoup plus graves".

"La situation n'est pas simple mais elle est sous contrôle", a déclaré le ministre à la sortie d'une réunion avec le président Jair Bolsonaro. Il pointe tout de même une situation "un peu préoccupante" dans trois États du pays, dont celui de Rondônia, frontalier de la Bolivie. Outre les appareils des forces aériennes, des dizaines de pompiers y ont été dépêchés pour lutter contre les flammes.

Le Brésil a accepté l'aide d'Israël, qui a proposé d'envoyer un avion, et le ministre compte sur le soutien matériel et humain du Chili et de l'Équateur. Le G7 avait également promis lundi 26 août de débloquer d'urgence 20 millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers d'eau.