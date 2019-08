Amazonie : le Brésil rejette l'aide du G7 pour combattre les incendies

publié le 27/08/2019 à 05:09

Le G7 avait promis lundi 26 août de débloquer d'urgence 20 millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers d'eau. L'aide a été refusée, a annoncé le chef de cabinet du président Jair Bolsonaro, qui a conseillé à Emmanuel Macron de s'occuper "de sa maison et de ses colonies".



"Nous remercions le G7, mais ces moyens seront peut-être plus pertinents pour la reforestation de l'Europe", a déclaré le chef de cabinet, Onyx Lorenzoni, sur un blog du portail d'information G1.

Les incendies en Amazonie sont "sous contrôle", affirme le ministre de la Défense brésilien. Plus de 2.500 militaires ont été déployés pour contenir les flammes et des pluies auraient facilité leur travail. Selon Fernando Azevedo e Silva, la situation "a été un peu exagérée" et le Brésil avait connu des "pics d'incendies beaucoup plus graves".

"La situation n'est pas simple mais elle est sous contrôle", a déclaré le ministre à la sortie d'une réunion avec le président Jair Bolsonaro. Il pointe tout de même une situation "un peu préoccupante" dans trois États du pays, dont celui de Rondônia, frontalier de la Bolivie. Outre les appareils des forces aériennes, des dizaines de pompiers y ont été dépêchés pour lutter contre les flammes.