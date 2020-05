publié le 14/05/2020 à 07:35

Dans une des pièces du rez-de-chaussée, deux grandes tables alignées sur lesquelles sont assemblés des kits de protection. Sabine, une bénévole raconte : "Surblouse, deux paires de gants, une charlotte, une visière, des masques... Pour le moment on est 200, on vient de commencer. Ça ne va pas très vite."

Au premier étage, Cindy l'infirmière passe en revue les premiers patients testés positifs et enregistrés sur la plateforme icovid. "Pour l'instant, nous en avons une cinquantaine mais nous démarrons tout juste et nous n'avons pas encore de cas contacts", explique-t-elle. Température, état de fatigue, fréquence respiratoire : les indicateurs s'affichent sur l'écran de l'ordinateur, parfois en rouge. C'est là qu'entre en action le docteur : "On téléphone au patient pour savoir s'il a besoin de quelque chose, pour savoir si son état se dégrade".

Si le confinement à domicile est impossible, il faut trouver des hôtels. C'est la mission de la cellule hébergement, juste au-dessus. "On commence à établir une liste. Quatre hôtels ont été identifiés dans les Yvelines", détaille Marielle, précisant que 160 chambres au total avaient pour l'instant été recensées. Tout est prêt. Seule incertitude : le nombre de nouveaux cas que l'équipe devra traiter chaque jour.

