publié le 13/05/2020 à 09:07

"Le week end prochain, qui sera ensoleillé sur la Côte-d'Azur, permettra aux Antibois et aux Juanais d'aller sur leurs plages." Ancien ministre et maire Les Républicains d'Antibes (Alpes Maritimes), Jean Leonetti l'assure : tout est prêt pour une prochaine réouverture des plages dans sa ville.

"Bien entendu, c'est une avancée très significative et très positive pour l'ensemble de la population. Mais ces plages seront dynamiques, à ne pas confondre avec des plages statiques", prévient-il. Cela signifie "qu'on ne s'installe pas, on ne se regroupe pas, on ne pique nique pas, on ne prend pas le soleil. Par contre, on se promène, on court, on a un accès à la mer."

Il sera également autorisé de nager dans la mer Méditerranée. Pour l'ancien ministre, "c'est une mesure de bon sens : la plage c'est un espace naturel donc c'est bien qu'il redevienne un espace qui est donné à la population". "Le but de la mesure c'est de ne pas être au contact des autres, poursuit-il. Il ne faut pas interdire pour interdire. Quand on voit les plages vides, on se dit qu'on pourrait y aller à quelques-uns sans pour autant se toucher ni se parler de près."

Les plages sont suffisamment grandes pour trouver cet équilibre entre une reprise de l'activité touristique et les règles sanitaires. Jean Leonetti, maire d'Antibes Partager la citation





Aussi, pour vérifier que les plages restent "dynamiques", des contrôles seront exercés et les écarts pourront faire l'objet d'une amende. Mais Jean Leonetti rappelle que "le meilleur contrôleur c'est le citoyen lui-même". "Je vois bien qu'à Antibes, les gens portent leurs masques, ils se mettent à distance les uns des autres. Donc je ne suis pas très inquiet".

D'ici cet été, le maire explique vouloir passer des "plages sportives et dynamiques" aux "plages touristiques" sur "laquelle on peut s'arrêter, bronzer, déjeuner et se prélasser." "C'est l'étape suivante", assure-t-il, précisant que celle-ci se définira uniquement quand "on donnera la permission aux restaurants et aux bars de réouvrir".

Si c'est "à la fin du mois", Jean Leonetti explique préparer "cette étape dans un climat de sécurité sanitaire très strict. Selon lui, "les plages sont suffisamment grandes, en Bretagne ou sur la Méditerranée, pour trouver cet équilibre entre une reprise économique de l'activité touristique et les règles sanitaires." Une réouverture des "plages touristiques", c'est donc "possible" pour cet été : "J'ai déjà contacté le préfet, on travaille sur cette éventualité".