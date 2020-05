publié le 12/05/2020 à 06:42

De nombreux commerces ont rouvert leurs portes ce lundi 11 mai. C'est le cas des boutiques de vêtements, à l'instar de Jules, rue du commerce, à Paris. Hier, la plupart des clients portaient des masques et commençaient à se familiariser aux nouvelles mesures.

"Le parcours pour éviter que les gens se croisent, c’est assez intelligent", juge l'un des clients. "On est venus regarder sans objectif d’achat, lance une autre cliente, Mélissa. Ça fait du bien de respirer, de sortir".

Pour faire respecter les mesures sanitaires, du gel hydroalcoolique est mis à disposition de la clientèle à l'entrée du magasin et une seule cabine est ouverte et désinfectée après chaque passage. Les vêtements, eux, sont nettoyés - passés sous la vapeur très chaude - après chaque essayage et mis sous quarantaine quelques heures.



À écouter également dans ce journal

Classes - D’ici la fin de la semaine, un million et demi d'enfants seront retournés en classe , promet le gouvernement, soit un sur cinq en moyenne. Et pour certains enfants, après deux mois à la maison, ça fait tout drôle et ça fait du bien. "Je suis contente de retourner à l'école, dit Olivia, une élève de CP. Un jour que Lucie, sa maman, attendait aussi avec impatience. "C’est important qu’elle reprenne l’école, il lui faut des bonnes bases pour le CE1 et nous, on a pas la pédagogie."

Espagne - Hier, de nombreux Français ont traversé la frontière franco-espagnole pour aller acheter des cigarettes. Une vidéo a d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux où l'on peut voir des dizaines de personnes agglutinées devant un bureau de tabac, sous les critiques acerbes de ceux en train de filmer.

Enquête - Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre Valéry Giscard d’Estaing pour agression sexuelle après la plainte d'une journaliste allemande. Pour Sandrine Rousseau, ex-secrétaire nationale d'Europe écologie les Verts (EELV, "quelle que soit la fonction et l’âge de la personne, une agression sexuelle est un délit et par conséquent, il doit y avoir une enquête".