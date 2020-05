Confinement : baisse historique de la criminalité et la délinquance en avril

publié le 14/05/2020 à 06:40

C'est une des nombreuses conséquences du confinement. On observe une chute historique de la délinquance en avril 2020 par rapport à la même période l'an dernier, d’après les dernières données recueillies par le ministère de l’Intérieur. Des chiffres qui viennent confirmer la tendance déjà observée mars.

Tous les indicateurs de la criminalité et délinquance sont en baisse, à commencer par les homicides. Il y a eu près de 4 fois moins de meurtres en avril 2020 qu'en avril 2019. Même évolution pour les vols avec armes, les coups avec blessures et les violences sexuelles. Les cambriolages, eux, ont connu une chute vertigineuse. 6.000 enregistrés le mois dernier, contre 60.000 il y a un an, soit 10 fois moins.

Le service statistique du ministère de l’Intérieur affirme que le confinement a, de fait, rendu beaucoup plus compliqué la commission de certains délits.

Seul indicateur à avoir à peine baissé durant cette période : les violences intrafmaliales. Les interventions des forces de l'ordre sont en hausse, mais le nombre de plaintes, lui, a diminué. Et à ce jour reste une inconnue : le nombre de victimes qui n’ont pas pu se signaler auprès de la police ou de la gendarmerie en raison du contexte sanitaire.

