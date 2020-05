publié le 13/05/2020 à 13:40

Dans ce laboratoire d'analyse du XVIe arrondissement de Paris on a vu les premiers patients venir se faire tester il y a deux ou trois semaines. Mais, depuis le déconfinement, le rythme s'accélère. Le docteur Emmanuel Mselati pique les avant bras à longueur de journée.

"On va arriver à des journées ici à plus de 150 ou 200 demandes de sérologie par jour, explique-t-il. Nous, on en est à peu près à 10% de tests positifs. Les gens qui l'ont fait vont être très contents de savoir qu'ils l'ont fait et que c'est terminé (...) Puis on a tous ceux qui sont complètement négatifs et qui pensaient avoir" contracté la maladie.

Masque sur le visage, Hélène sort du laboratoire. Elle veut savoir si elle a eu le coronavirus et vient de se faire prélever quelques gouttes de sang. Elle témoigne : "C'est juste une prise de sang, il n'y a pas besoin d'ordonnance ni rien. J'avais des symptômes grippaux début mars. Mon mari a été testé positif donc j'ai voulu contrôler." Elle aura ses résultats dans l'après-midi. Le test lui a coûté 39 euros, non remboursés par la sécurité sociale.

À écouter également dans ce journal

Santé - D'après le planning familial, le nombre d'avortement hors délais a bondi de 184 % depuis le 17 mars. Mi-avril, l'IVG médicamenteuse avait officiellement été étendu jusqu'à 9 semaines à domicile.



Municipales - Au lendemain du déconfinement du 11 mai, plusieurs personnalités politiques se sont prononcées pour un report du second tour des élections municipales à la fin du mois de juin prochain.

Angleterre - À partir de ce mercredi 13 mai, les habitants sont autorisés à sortir davantage de chez eux et encouragés à se rendre au travail s'ils ne peuvent travailler de chez eux, un premier assouplissement modeste du confinement en place depuis fin mars au Royaume-Uni.