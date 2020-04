publié le 14/04/2020 à 06:52

Emmanuel Macron a prolongé ce lundi 14 avril la durée du confinement jusqu'au 11 mai et l'exécutif dispose désormais de 4 semaines pour mettre en place les mesures qui permettront de casser la chaîne de contamination.

Notamment avec ce que l'on appelle les "hôtels Covid". Vendredi 10 avril, l'Académie de médecine a demandé à ce que des établissements puissent servir de sas de décontamination pour des malades en convalescence et qui ne peuvent pas rentrer chez eux au risque de contaminer leur famille.

Aussi, les préfectures réquisitionnent, comme c'est le cas en Corse. C'est ce qu'explique Fabien Hanotte, directeur d'un village vacances de Calvi. Il s'interroge : "Notre profession c'est d'accueillir du public mais dans un cadre de vacances. Là c'est dans un cadre sanitaire. Effectivement, la première question c'est de se dire : 'Mais après, comment ça se passe ? Est-ce que les gens vont avoir peur de venir chez nous ?'"

"Toutes les mesures ont été prises en compte avant, pendant et après. Avant, toute l'organisation est mise en place pour limiter les contacts et la circulation à l'intérieur du bâtiment. Après, il faudra absolument mettre en place une désinfection totale et très précise du bâtiment et des locaux qui ont été utilisés", poursuit-il.

