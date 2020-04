Coronavirus : le Covid-19 est dix fois plus mortel que le H1N1, selon l'OMS

et AFP

publié le 13/04/2020 à 18:45

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a indiqué, ce lundi 13 avril, que le coronavirus serait dix fois plus mortel que le virus H1N1 ou grippe A, apparu fin mars 2009 au Mexique. Alors que la pandémie de Covid-9 poursuit inexorablement sa progression dans le monde, le bilan a atteint 114.000 morts alors que plus de 1.850.000 cas d'infections ont été recensés.



"Les données recueillies dans plusieurs pays nous donnent une image plus claire de ce virus, de son comportement, de la manière de l'arrêter. Nous savons que le Covid-19 se répand rapidement et nous savons qu'il est mortel : 10 fois plus que le virus responsable de la pandémie de grippe de 2009", a déclaré le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours d'une conférence de presse virtuelle depuis Genève, appelant à un déconfinement "lent".

L'épidémie de coronavirus a fait 14.393 morts en France, dont plus de 9.000 (310 de plus en 24 heures, un chiffre en baisse) en milieu hospitalier. Dans le monde, on comptabilise 114.539 décès depuis l'apparition du virus en décembre en Chine, selon un comptage AFP à partir de sources officielles lundi 13 avril.

Plus de 1.853.300 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 22.109 décès pour 557.590 cas confirmés.