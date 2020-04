publié le 27/04/2020 à 07:00

Voisin de la France, l’Italie choisit une voie différente pour se déconfiner. À partir du 4 mai, ses habitants pourront de nouveau circuler au-delà de leur propre quartier, à condition de respecter les règles de distanciation sociale, d’être munis d’un certificat de sortie et de porter un masque dans les lieux fermés.

Les Italiens pourront aussi accéder à un jardin public avec leurs enfants et pratiquer un sport individuel. Les déplacements à l’intérieur d’une même région seront autorisés pour rencontrer brièvement sa famille. Les déplacements d’une région à l’autre ne seront permis que si le lieu de résidence ou de travail se situe en dehors de la zone où on était confiné.

Les entreprises du secteur manufacturier, de la construction et du commerce en gros rouvriront ce lundi 4 mai si les protocoles de sécurité sont bien mis en place. La réouverture des commerces au détail et des musées est fixée au 18 mai. Celle des salons de coiffure, des centres d’esthétiques, bar et restaurants est prévu au 1er juin. Les écoles, collèges et lycées, en revanche, resteront fermés jusqu’en septembre.

À écouter également dans ce journal :

Masques - Depuis ce lundi 27 avril, les pharmacies françaises sont autorisées à vendre des masques de protection sanitaires "alternatifs" à un prix maximum de 5 euros, selon un arrêté publié samedi soir.

Déconfinement - Le Premier ministre, Édouard Philippe, présentera mardi 28 avril un plan de déconfinement à l’Assemblée nationale, ensuite soumis à un débat et à un vote. L’opposition, elle, rejette la méthode. "On ne va pas juste voter sur un discours", a déploré Christian Jacob, patron des Républicains, sur RTL.

Racisme - Une vidéo montrant une interpellation policière a été diffusée dimanche 26 avril. On y entend les fonctionnaires qualifier un suspect de "bicot", selon le journaliste Taha Bouhafs, qui a diffusé le document sur Twitter. D’après lui, la scène s’est passée sur l’Île-Saint-Denis. L'IGPN a été saisie. Christophe Castaner s’est dit "indigné", sur Twitter, dans la nuit de dimanche à lundi.