Déconfinement : les députés LR présentent leur stratégie

publié le 26/04/2020 à 09:01

Les députés Les Républicains n'ont pas attendu le mardi 28 avril et la présentation de la stratégie de déconfinement d'Édouard Philippe pour faire connaître leurs propositions quant à la réouverture de certains café et restaurants, le port du masque obligatoire dans les transports ou la réouverture des classes.

"La France se doit de réussir" le déconfinement, écrivent-ils dans un document cité par le Journal du dimanche. Pour les députés LR, il s'agit de protéger la population tout en permettant une reprise économique. Pour ce faire, la droite propose de "rendre obligatoire le port du masque dans les transports en commun et les grandes surfaces" et de mettre en place une "stratégie de dépistage massive".

Pour que cela soit possible, "il faut faire confiance aux acteurs locaux", explique le chef de file de la droite à l'Assemblée Damien Abad qui souhaite "un déconfinement à l'échelle du département" pour les écoles et bistrots.

Réouverture des cafés le 11 mai dans certains départements

Il souhaite la prolongation du chômage partiel qui bénéficie à plus de 10 millions de salariés. Pour les chefs d'entreprise, il plaide pour "une annulation pure et simple des charges sociales et fiscales" pour les PME et TPE qui ont dû baisser le rideau le 16 mars.

Selon eux, le fonds de soutien aux petites entreprises doit être porté à 14 milliards d'euros (contre 7 milliards actuellement). Les députés LR considèrent qu'une réouverture des cafés, hôtels et restaurants est possible dès le 11 mai dans les départements les moins touchés et le 15 juin dans les autres.

Après avoir proposé de décaler les vacances d'été, les députés LR souhaitent par ailleurs une campagne de promotion du tourisme pour faire la publicité des destinations françaises pour cet été.

Un retour à l'école obligatoire et progressif

La stratégie des représentants LR consiste à tester l'ensemble des enseignants 48 heures avant la reprise des cours puis toutes les semaines pour mettre en place un retour à l'école "obligatoire, progressif et sous protection". Les cantines devraient rester fermées et la température des élèves doit être prise régulièrement.

À l'hôpital, ils demandent le gel "de toute fermeture de lit" pendant un an dans les établissements sociaux et médicaux sociaux et demandent que les directeurs d'établissements puissent créer des places sans habilitation par les Agences régionales de santé.

Invité du Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI, le chef du parti Les Républicains Christian Jacob reviendra sur ces propositions ce dimanche 26 avril.