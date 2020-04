publié le 26/04/2020 à 15:46

Édouard Philippe présentera mardi 28 avril à 15 heures devant l'Assemblée nationale "la stratégie nationale du plan de déconfinement" qui doit débuter le 11 mai. Cette présentation sera suivie d'un débat et d'un vote en application de l'article 50-1 de la Constitution.

Le Premier ministre groupera sa déclaration avec celle déjà prévue le même jour sur la question du traçage et de l'application "Stop Covid". Invité lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 26 avril, Christian Jacob a expliqué être "réservé" sur la proposition de tracer les malades du Covid-19. "L'urgence aujourd'hui, ce sont les masques, les tests et le fait de réarmer notre hôpital", explique le président des Républicains.

Christian Jacob a émis des réserves concernant le vote. "Il faut qu'il y ait un texte, on ne va pas voter sur un discours. Je souhaite qu'il y ait un travail sérieux de l'Assemblée et que les députés puissent s'exprimer. On peut très bien imaginer que l'on ait un vrai travail en commission et ensuite je trouve dommage que l'on vote à 75 députés".

Il y a eu une vraie confusion sur les décisions Christian Jacob, président des Républicains Partager la citation





Emmanuel Macron et Édouard Philippe sont-ils à la hauteur dans la gestion de cette crise contre le coronavirus ? "Il y a eu une vraie confusion sur les décisions. On ressent des tensions entre l'Élysée et Matignon et entre Matignon et les ministres. Sur le déconfinement, le Premier ministre avait prévu de l'annoncer dans huit jours mais il est doublé par certains de ses ministres (...) Le président de la République veut intervenir à chaque fois. Il y a de la confusion qui saute aux yeux de tout le monde", note le président des Républicains.