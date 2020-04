Confinement : les dates du déconfinement chez nos voisins européens

publié le 27/04/2020 à 02:56

Le 11 mai, les Français pourront commencer à sortir de chez eux plus régulièrement. Mais cette date n'est pas commune à tous les pays d'Europe. En effet, le "Vieux Continent" voit son bilan quotidien de morts dus au coronavirus en nette baisse. Certains pays ont déjà commencé à assouplir leurs mesures. Mais tous restent prudents.

C'est le cas de l'Espagne, un des pays les plus endeuillés par la pandémie avec 23.190 décès, qui avait dû adopter l'un des régimes de confinement les plus stricts du monde. Ce dimanche 26 avril, les enfants de moins de 14 ans, ayant jusqu'ici l'interdiction de sortir, ont pu enfin sortir de chez eux, une heure par jour entre 9h et 21h, afin de se promener et jouer dans les rues.

Les adultes pourront également être autorisés à sortir à partir du 2 mai, mais uniquement pour faire du sport ou se promener, si la contagion continue à ralentir, a annoncé samedi le Premier ministre Pedro Sanchez.

Du côté de l'Italie, également fortement touchée par l'épidémie, le nombre de décès quotidien a nettement baissé. Les usines devraient commencer à rouvrir leurs portes le 4 mai. En revanche, les écoles ne rouvriront pas avant le mois de septembre, a déclaré dimanche 26 avril le président du Conseil Giuseppe Conte.

En ce qui concerne les personnes âgées, elles pourraient bien rester confinées jusqu'à la fin de l'année en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus, a mis en garde la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen.

Les autres pays d'Europe restent prudents

Le Royaume-Uni fait partie des pays d'Europe durement touchés par le Covid-19. Boris Johnson, ayant été contaminé est par ailleurs de retour aux affaires et pourrait assouplir les règles de confinement plus tôt que prévu, le 7 mai. Selon des propos rapportés par le Telegraph dimanche 26 avril, le dirigeant se prononcera dans la semaine qui suit sur les modalités du déconfinement.

En Belgique, certaines entreprises, qui ne sont pas en contact avec la clientèle, pourront redémarrer le 4 mai, à condition de faire respecter des consignes strictes de distanciation. Les commerces et les écoles vont également rouvrir très progressivement à compter respectivement des 11 et 18 mai.

Pour ce qui est des 8 millions d'habitants suisses, ils entameront ce lundi 27 avril un déconfinement progressif. Cabinets médicaux, magasins de bricolage, jardineries, fleuristes, salons de coiffure ou encore instituts de beauté pourront pourront rouvrir leurs portes, à condition de garantir la sécurité des employés ainsi que des clients. Le 11 mai, ce sera au tour des écoles.

L'Allemagne déconfinée se prépare à une 2e vague

L'Allemagne, un des pays d'Europe les moins touchés par l'épidémie de coronavirus, a déjà commencé son déconfinement progressif lundi 20 avril. Commerces d'alimentation, librairies, concessionnaires automobiles... La plupart des magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés peuvent à nouveau accueillir des clients. Mais une semaine après, le pays observe déjà un rebond des cas de contamination et se prépare à une deuxième vague.