Coronavirus : les coiffeurs vont-ils rouvrir ?

Tandis que le président de la République s'est exprimé sur un potentiel déconfinement à compter du 11 mai, beaucoup de questions se bousculent encore dans nos têtes, surtout au sujet du calendrier. Quels commerces vont rouvrir, quand et comment ?



Cette période de confinement est aussi l'occasion pour les impatients de jouer les apprentis coiffeurs, et bien souvent à leurs dépends. Un florilège de coupes de cheveux ratées ont envahi les réseaux sociaux. Si Mireille Mathieu peut compter sur le coup de ciseaux de sa soeur pour lui ajuster sa mythique frange, d'autres à l'instar de Muriel Robin ont un problème capillaire bien plus technique... les colorations et/ou mèches qui laissent place à de vilaines racines.

En effet, celles et ceux qui ont les cheveux colorés et/ou méchés notamment, s'en rendent bien compte, sans salon de coiffure pour entretenir tout cela, c'est la catastrophe. Les cheveux blancs reprennent leurs droits, nos mèches brunes évincent peu à peu ce joli blond cendré que l'on avait demandé à notre coiffeur, les fourches s'accumulent.

Alors afin d'éviter une épidémie de "racinovirus", comme l'appelle Muriel Robin, on peut tenter de s'accrocher à un espoir, celui que nous a laissé entendre le gouvernement. Interrogé par France Inter au sujet de la réouverture des magasins non alimentaires tels que les fleuristes et les salons de coiffure, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a déclaré que "l’objectif est d’élargir la réouverture des magasins au-delà de l’alimentaire aujourd’hui".

Et si la réouverture des restaurants et des cafés, qui sont "des lieux de forte promiscuité" est exclue par le gouvernement, concernant les salons de coiffures et fleuristes l’objectif est "que ces commerces-là puissent être ouverts”.

Mais avant de pouvoir rouvrir leurs portes, les salons de coiffure vont devoir s'organiser afin de pouvoir faire respecter les règles de sécurité sanitaire. En effet, comme le souligne François Lenglet dans le hors-série du podcast Lenglet-co dédié au coronavirus, "la proximité est inhérente à leur métier, on ne peut pas couper les cheveux à un mètre de distance, ou alors ça demande d'avoir des ciseaux un peu particuliers".

Une organisation méticuleuse

Effectivement le déconfinement bien que tant attendu, ne sera pas évident à mettre en pratique. Cela demandera aux coiffeurs une adaptation importante. "Il va falloir qu'ils portent un masque, probablement des gants si ce n'est pas le cas (...) et aussi la désinfection des sièges, parce que les clients se succèdent", souligne François Lenglet. Tout doit se préparer et le matériel adéquate doit être acquis et mis en place avant de pouvoir accueillir les clients en toute sécurité.

Si jamais les coiffeurs tardent trop a rouvrir leurs portes en France et que vos cheveux ne tiennent plus en place, François Lenglet vous propose une solution : "La Norvège fait rouvrir ses coiffeurs le 27 avril, bon c'est un petit peu loin mais on est sur de trouver ce qu'il nous faut".

