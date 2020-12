publié le 21/12/2020 à 06:43

Près de trois semaines après le Royaume-Uni et alors que les États-Unis sont en passe d'autoriser un deuxième vaccin, l'Europe va statuer ce lundi 21 décembre sur le vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19. L'Agence européenne du médicament va se réunir aujourd'hui à Amsterdam pour annoncer sa décision.

A priori, les conditions sont réunies pour autoriser ce premier vaccin, déjà autorisé dans d'autres pays. Chaque État membre de l'Union européenne recevra ensuite de Bruxelles les doses de vaccins commandées en commun, en proportion de son nombre d'habitants.

À partir de là, tout pourrait aller assez vite pour commencer les campagnes de vaccination dans tous les pays européens, à condition d'être prêt évidemment.

Les Allemands qui préparent la logistique depuis des semaines veulent aller très vite et devraient commencer, comme les Espagnols, le 27 décembre. En France, ce devrait être aussi la semaine prochaine si la Haute Autorité de Santé donne son aval.

D'autres vaccins devraient suivre au cours de l'année prochaine. Au total, l'Europe a aujourd'hui passé des contrats pour sept différents vaccins anti-covid. Le premier qui suivra, ce devrait être celui de Moderna dont la validation est attendue pour le 6 janvier. Un vaccin plus facile d'utilisation qui devrait permettre d'augmenter rapidement le nombre de vaccinés.

