Les infos de 18h - Tarn : disparition inquiétante d'une mère de famille

publié le 20/12/2020 à 18:43

C'est une disparition inquiétante qui mobilise depuis plusieurs jours maintenant des dizaines de gendarmes dans le département du Tarn dans l'espoir de retrouver Delphine Jubillar. Cette mère de famille aurait quitté son domicile sans laisser de trace dans la nuit de mardi à mercredi à Cagnac-les-Mines (Occitanie). Depuis, la trentenaire n'a plus donné de nouvelles à ses proches.

L'inquiétude est de plus en plus grande dans cette petite commune sur les hauteurs d'Albi (Tarn). Pour le quatrième jour consécutif, les gendarmes n'ont rien trouvé malgré les étangs fouillés et les bois ratissés. Delphine aurait quitté son domicile avec son téléphone portable mais sans ses papiers.

Elle aurait laissé derrière elle Cédric, son mari, et ses deux enfants : un garçon de 6 ans et une fille de 18 mois. Un scénario incompréhensible pour les connaissances du couple : "Elle était très proche de ses enfants et je ne pense pas qu'elle serait partie en laissant ses enfants tout seul", témoigne Jennifer.

"Je suis perdu, je veux qu'on la retrouve", a juste déclaré Cédric dans la matinée de ce dimanche. Tous les scénarios sont imaginés ce soir : un suicide, un accident, une disparition volontaire, un meurtre ou encore un enlèvement.

